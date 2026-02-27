Aprueba IEEZ integración de grupo coordinador del voto de residentes extranjero

Zacatecas, Zac.- La Consejera Electoral y presidenta de la Comisión del Voto de las Zacatecanas y Zacatecanos Residentes en el Extranjero, Yazmín Reveles Pasillas presento el punto de acuerdo mediante el cual se aprobó la integración del grupo de trabajo encargado de coordinar las actividades relativas al Voto de las Zacatecanas y los Zacatecanos Residentes en el Extranjero, correspondiente al Proceso Electoral Local 2026–2027, lo anterior en base a la Estrategia Integral de Promoción del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 2025–2027, aprobada por la Comisión Temporal del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral (INE).

Dicha estrategia contempla acciones permanentes de credencialización en el extranjero, el registro para votar desde el exterior a partir de septiembre de 2026 y hasta el cierre de la Lista Nominal correspondiente, así como el ejercicio del voto en 2027. Además, establece mecanismos de difusión, vinculación, comunicación y educación electoral para fortalecer la participación de la ciudadanía zacatecana que reside fuera del país.

El grupo de trabajo estará integrado por una persona representante del Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y una persona representante del IEEZ, designada por el Consejo General. Al concluir el Proceso Electoral, dicho grupo deberá rendir un informe sobre las actividades realizadas.

Además se aprobó el Dictamen General de resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, correspondiente al periodo septiembre 2024 a agosto de 2025. Punto de acuerdo que fue presentado por la Consejera Presidenta de la Comisión de Servicio Profesional, Gabriela Elizabeth Muñoz Rodríguez.

Finalmente el Consejo General aprobó la distribución y aplicación de ingresos por adecuación al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, punto de acuerdo que fue presentada por la Consejera Presidenta de la Comisión de Administración, Blanca Cecilia Martínez Escobedo.

Emite IEEZ Convocatoria al Concurso Juvenil Estatal de Debate 2026

En Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), se aprobó la Convocatoria al Concurso Juvenil Estatal de Debate 2026, que fue presentado por la Consejera Electoral y presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Ma. de la Luz Domínguez Campos.

La Consejera explicó que el certamen está dirigido a alumnas y alumnos de nivel medio superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, preparatorias estatales, así como del bachillerato policial y militarizado, con el objetivo de fortalecer la educación cívica, la cultura democrática y la participación ciudadana.

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la convocatoria y hasta el 16 de marzo de 2026. El concurso se desarrollará en tres etapas: etapa plantel: del 17 al 20 de marzo; etapa regional del 13 al 20 de abril y etapa estatal el 8 de mayo, las y los participantes abordarán temas relacionados con educación cívica, cultura democrática, participación ciudadana y derechos humanos. La convocatoria podrá ser consultada en la página de la Institución www.ieez.org.mx