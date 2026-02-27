Autoridades realizan búsqueda de personas en Guadalupe

Guadalupe, Zac.- Células de búsqueda de personas, del Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, y de la Fiscalía General de Justicia, acompañados por representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, acudieron este viernes al municipio de Guadalupe, donde desplegaron una búsqueda forense.

El grupo, encabezado por personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares estuvieron en las comunidades de Casas Coloradas y San Jerónimo, en donde realizaron una búsqueda en vida, pega de células y entrevistas a la ciudadanía, con el propósito de recabar información que ayude a su localización.

En estos sitios, apoyados por drones, georadares y cámara de pozo profundo, con la que exploraron una noria, hicieron un recorrido por polígonos establecidos para dar seguimiento a las carpetas de investigación y acuerdos con colectivos de búsqueda.

Durante las labores realizadas, se contó con el apoyo de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.