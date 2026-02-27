Organiza COBAEZ concurso de escoltas y bandas de guerra

Guadalupe, Zac.- Con el objetivo de fortalecer la formación cívica, los valores patrios y el trabajo en equipo entre las y los estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, este viernes se llevó a cabo el XII Concurso de Bandas de Guerra y XXI Concurso de Escoltas de Bandera Cobaez 2026, evento que reunió a más de 100 estudiantes, provenientes de distintos planteles del subsistema.

Este concurso, realizado como parte de la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, promueve la disciplina, la identidad, el respeto a los símbolos patrios y la sana competencia. Las y los participantes se prepararon durante todo el año para perfeccionar su técnica, coordinación y presentación, con el propósito de destacar y obtener los primeros lugares.

Durante el evento, el Director General del Cobaez, Francisco Javier González Ávila, destacó que “este concurso refleja el compromiso de las y los estudiantes con los valores cívicos y el orgullo institucional.

“La preparación constante que realizan a lo largo del año fortalece su disciplina, liderazgo y sentido de pertenencia, elementos fundamentales para su formación integral”, aseguró al reconocer el trabajo de docentes y asesores que les acompañan en este proceso.

El Director del Instituto de la Juventud, Mauricio Acevedo, resaltó la importancia que tiene para la administración que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila el generar espacios de participación que impulsen el desarrollo de habilidades y valores en la juventud; “actividades como este concurso fortalecen la identidad, la sana convivencia y el compromiso social de las y los jóvenes zacatecanos, contribuyendo a su crecimiento personal y ciudadano”.

En la categoría de Escoltas de Bandera, participaron los planteles: Zacatecas, Víctor Rosales, El Fuerte, Chalchihuites, Pinos, Loreto, García de la Cadena y Atolinga.

Mientras que, en la categoría de Bandas de Guerra, compitieron los planteles: Morelos, Luis Moya, Villa González Ortega, Cañitas, Loreto, Valparaíso y Sombrerete.

En el marco de la jornada, se realizó la ceremonia de premiación, donde se reconoció a las escoltas y bandas de guerra que destacaron por su precisión, coordinación, disciplina y presentación.

En la categoría de Escoltas de Bandera, el primer lugar fue para el Plantel El Fuerte; el segundo lugar, Plantel Zacatecas, y el tercer lugar, Plantel Pinos.

En la categoría de Bandas de Guerra, el primer lugar lo obtuvo el Plantel Morelos; el segundo lugar, Plantel Valparaíso, y el tercer lugar, Plantel Cañitas.

Las autoridades felicitaron a todas y todos los participantes por su dedicación y esfuerzo a lo largo del año.

La realización anual de este encuentro fortalece el sentido de pertenencia institucional y permite reconocer el talento, la constancia y el compromiso de las y los estudiantes, así como el acompañamiento del personal docente y directivo en su formación integral.