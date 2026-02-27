Presentan programa conmemorativo a Día Internacional de la Mujer en UAZ

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de visibilizar el papel de las mujeres en la vida pública y fortalecer la cultura de igualdad, la Coordinación de Igualdad a través de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), presentó oficialmente el programa de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.

Al hacer uso de la voz, el rector Ángel Román Gutiérrez reafirmó el compromiso de la institución con la conmemoración del 8M, subrayando que por primera vez se ha logrado integrar todas las actividades de las diversas unidades académicas en un solo programa, con el objetivo de darles mayor fuerza y visibilidad.

Asimismo, enfatizó que esta conmemoración representa una oportunidad para arraigar el reconocimiento de la lucha de las mujeres y dejar de invisibilizar a quienes han sido violentadas, destacando que la UAZ debe ser un referente de cambio social, donde se reconozca el esfuerzo y la presencia femenina de manera digna. Invitó a toda la sociedad zacatecana a involucrarse activamente en este programa de actividades.

En su intervención, la coordinadora de Igualdad de la UAZ, Liliana Angélica Vélez Rodríguez, resaltó que el programa de actividades se articula en tres ejes fundamentales: prevención y formación; atención y fortalecimiento institucional; y cultura, memoria y transformación social. Estos ejes, dijo, se convierten en una estrategia de acción concreta con el objetivo de consolidar una institución segura y libre de violencia.

Bajo esta visión, presentó un itinerario de más de 30 actividades que incluyen conferencias magistrales, conversatorios, talleres, ferias de la salud, presentaciones de libros, paneles especializados y acciones comunitarias.

Subrayó que, desde la Coordinación de Igualdad, se reitera que la conmemoración del 8M implica memoria, reflexión y acción concreta, fortaleciendo los mecanismos de actuación y generando espacios de diálogo informados y responsables.

Finalmente, la presidenta de la CDHEZ, Maricela Dimas Revélez, destacó que, en el marco del convenio firmado con la UAZ, se llevará a cabo el evento “Liderazgo con Perspectiva de Mujer: El papel de las mujeres en la función pública”, programado para el 4 de marzo en el Teatro “Fernando Calderón”. Señaló que el objetivo primordial es visibilizar el empoderamiento y la lucha constante de las mujeres por la igualdad entre hombres y mujeres.

En el evento también estuvo presente la secretaria general, Lorena Jiménez Sandoval, quien reiteró su compromiso con la institución y su apoyo a la Coordinación de Igualdad. El programa completo de actividades estará disponible en las páginas oficiales de la universidad, invitando a toda la comunidad a mantenerse atenta y participar en cada una de las actividades programadas.