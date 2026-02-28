Capacita UAZ a personal Secretaría de Educación en Excel Básico

Zacatecas, Zac.- Dirigido a personal de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación, se llevó a cabo el curso “Excel 2019 nivel básico en línea”. Fue impartido por Antonio Dorado Trujillo, especialista en tecnologías informáticas educativas por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

La capacitación se desarrolló a través del Departamento de Mejora y Desarrollo de la Dirección de Innovación y Gestión Institucional de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas (SEDUZAC), junto con el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ.

Previo al inicio de la actividad, el docente encargado explicó que el propósito del curso fue brindar herramientas para trabajar con libros, hojas y celdas, definir tipos de datos y dar formato. También se trabajó con fórmulas y funciones para realizar cálculos de manera rápida y eficiente, además de graficar la información de forma sencilla.

En su mensaje, la coordinadora de Vinculación de la UAZ, María Argelia López Luna, señaló en su mensaje el compromiso con la formación integral mediante eventos académicos y formativos que fortalecen el quehacer diario. Subrayó que estas actividades generan espacios de aprendizaje y vinculación con la sociedad. Finalmente, reconoció la valiosa participación del instructor, destacando su trayectoria académica y experiencia en tecnologías informáticas.

Por su parte, la encargada de la Dirección de Innovación y Gestión Institucional de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SEDUZAC, María Guadalupe Ramírez Muñoz, comentó que fue fundamental la suma de esfuerzos entre instituciones comprometidas con el desarrollo del talento humano. Señaló que estas capacitaciones permitirán ofrecer un servicio más eficiente a la sociedad.

En el evento de apertura de los trabajos, estuvieron presentes por parte de la SEDUZAC, la encargada de la Dirección de Innovación y Gestión Institucional de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, María Guadalupe Ramírez Muñoz; la encargada del Departamento de Mejora y Desarrollo, Arlette Cervantes García; y, por la UAZ, la coordinadora de Vinculación, María Argelia López Luna, así como la responsable del programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación, Araceli Graciano Gaytán.