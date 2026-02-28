Dan bienvenida a personal de Servicio Militar Nacional Clase 2007

Guadalupe, Zac.– El Gobernador David Monreal Ávila encabezó la Ceremonia de Bienvenida al Personal de Soldados del Servicio Militar Nacional Clase 2007, realizada en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Acompañado por el Comandante de la 11 Zona Militar, Isaac Bravo López, recibió a los jóvenes que se integran al cumplimiento de esta obligación cívica.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, definió la ceremonia como un acto de patria, al señalar que se trata de un momento que nos recuerda una de las líneas más valiosas del Himno Nacional, al evocar la frase “un soldado en cada hijo te dio”. Afirmó que, ante los desafíos contemporáneos, “todos y todas, en estos tiempos modernos, en estos tiempos difíciles, somos soldados de la patria”.

Subrayó que, en Zacatecas, bajo el liderazgo del Gobernador David Monreal Ávila, “hemos avanzado en los ideales nacionales, no solamente en los ideales de igualdad y de justicia, sino en la construcción de paz”.

Reyes Mugüerza enfatizó que estos avances se sostienen en el esfuerzo conjunto de instituciones y sociedad, y reconoció a cada hombre y mujer que integra el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, a través de una policía estatal renovada.

El Secretario General de Gobierno recalcó que el sentido del Servicio Militar Nacional no debe reducirse a un requisito administrativo; “cada cartilla militar es un pedazo de patria, que recuerda que el esfuerzo individual hace colectividad, que el esfuerzo individual hace patria y que, por encima de cualquier interés personal, siempre tendrá que estar México y Zacatecas”.

Vinculó el cumplimiento del Servicio Militar con la disciplina, el orden y la defensa de la soberanía, al advertir que sería un error asumir que los riesgos históricos han desaparecido, “estaríamos en un error si creemos que la patria no necesita a cada uno y a cada una de ustedes”.

Mediante el Servicio Militar Nacional, dijo, las y los jóvenes se convierten no solamente en personas disciplinadas, en personas con orden, se convierten en un dique de contención, pero también en un acicate para alcanzar los ideales nacionales, particularmente un México con paz.

Tuvieron participación en el evento el General Vicente Dimayuga Canales, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas; General Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública; Francisco Javier Esquivel Cruz, delegado de la Fiscalía General de la República en Zacatecas; el Coronel de Infantería Jesús Alfonso Nava Bustamante, comandante del 52 Batallón; Juan Gabriel Sosa, delegado del Centro Nacional de Inteligencia, entre otros.