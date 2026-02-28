En Guadalupe Pepe Saldívar prioriza prevención de accidentes y fortalece PC

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de darle prioridad a la prevención de accidentes y evitar tragedias tanto en empresas como en hogares de Guadalupe, el Presidente Municipal Pepe Saldívar promueve las capacitaciones en primeros auxilios y combate a incendios por medio de Protección Civil de Guadalupe.

De esta manera el cuerpo de rescate municipal lleva a cabo talleres de capacitación para brindar las herramientas necesarias al enfrentar situaciones de riesgo, dichas capacitaciones van dirigidas a empresas privadas, grupos de ciudadanos y para servidores públicos del Ayuntamiento.

“Tenemos un gran equipo de Protección Civil, el cual está capacitado y preparado para atender diversas emergencias, algunos de nuestros elementos han sido capacitados incluso en los Estados Unidos, en Woodstock, Illinois, adquiriendo nuevos conocimientos, los cuales comparten con la ciudadanía y con las empresas de Guadalupe.

“Invitamos a que se capaciten en la Coordinación Municipal de Protección Civil de Guadalupe, que se dirijan con el Comandante Jonathan Díaz para que se inscriban a estos talleres de primeros respondientes y puedan evitar accidentes mayores tanto en sus centros de trabajo como en sus hogares”, indicó el edil.

Estas capacitaciones se llevan a cabo en las instalaciones de la Coordinación de Protección Civil de Guadalupe y las brindan enfermeros expertos en la materia, abordando temas como manejo de extintor, RCP, seguridad, tratamiento de quemaduras y primeros respondientes, que son quienes brindan los cuidados inmediatos hasta la llegada de la ambulancia con personal calificado.

Durante las charlas y prácticas, se refuerza el tema de la seguridad de la escena, procurando que el primer respondiente primero valore el riesgo de su propia seguridad, para luego poder asistir a las y los afectados, por ejemplo en algún accidente.

Finalmente, La Coordinación de Protección Civil exhortó a empresas públicas y privadas a participar en este tipo de talleres que brindan las herramientas necesarias para enfrentar situaciones de riesgo que pueden aplicar tanto en su lugar de trabajo como en casa.

Para mayores informes pueden llamar al 492 92 125 20, o bien acudir a las instalaciones ubicadas en ubicado en lateral de Vialidad Arroyo de la Plata número 1 A, edificio de Protección Civil de Guadalupe.