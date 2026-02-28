Habrá cerca de 400 actividades en 40 aniversario del Festival Cultura Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Hoy, Zacatecas vive una etapa distinta, marcada por la recuperación de la paz, el fortalecimiento del tejido social y la confianza entre ciudadanía e instituciones, asentó el Gobernador David Monreal Ávila, en la presentación del programa del Festival Cultural Zacatecas 2026, en su aniversario 40.

Gracias al trabajo coordinado en materia de seguridad, al diálogo permanente y a la construcción de acuerdos, el estado avanza con tranquilidad, lo que permite que las familias vuelvan a apropiarse de los espacios públicos y a vivir la cultura como un derecho y como una celebración colectiva, subrayó.

El desarrollo en Zacatecas se expresa no sólo en obras e infraestructura, sino también en la posibilidad de convivir, de reencontrarnos y de avanzar unidos, remarcó el Gobernador David Monreal, al afirmar que la cultura se ha consolidado como un motor de bienestar, capaz de generar derrama económica, turismo, empleo y orgullo comunitario, al tiempo que fortalece nuestra identidad y proyecta al estado a niveles nacional e internacional.

En este Año del Progreso 2026, dijo, Zacatecas demuestra que el verdadero avance se construye con paz, con inclusión y con oportunidades para todas y todos. El Festival Cultural Zacatecas, afirmó, es reflejo de esta visión: un espacio donde el arte, la convivencia y la participación social confirman que la tranquilidad es la base del desarrollo y que el progreso se alcanza cuando caminamos juntos, con confianza y esperanza en el futuro.

Con más de 400 actividades programadas, más de 2 mil creadores participantes y artistas de 20 países, la edición 40 del Festival Cultural Zacatecas se consolida como la más ambiciosa en su historia, en la que figuras como Alondra de la Parra; las emblemáticas bandas argentinas Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes; así como Comisario Pantera, La Barranca, Rhapsody of Fire, el espectáculo Revisiting Creedence y el reconocido intérprete Marc Martel, forman parte de un cartel que reafirma a Zacatecas como uno de los grandes epicentros culturales del país.

En el marco del Año del Progreso, el Gobernador David Monreal presentó el programa general de esta histórica edición, que celebra cuatro décadas de arte, pensamiento y diversidad cultural en una ciudad Patrimonio Mundial que se asume, una vez más, como escenario del mundo.

María de Jesús Muñoz Reyes, directora general del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde, afirmó que, en este 2026, Año del Progreso, la cultura se confirma como uno de los pilares más sólidos para construir paz, desarrollo y bienestar social. El Festival Cultural Zacatecas, dijo, es expresión viva de esa convicción: un espacio donde el arte fortalece la identidad, genera diálogo y abre oportunidades para todas y todos, sin distinción.

Hoy celebramos no sólo una edición más del festival, continuó, sino también la continuidad de un proyecto que ha acompañado a Zacatecas durante cuatro décadas, transformando plazas, recintos y calles en lugares de encuentro, convivencia y expresión colectiva. Gracias al entorno de tranquilidad que vive el estado, expresó, es posible recibir a las familias, a los artistas y a quienes nos visitan con la certeza de que la cultura florece cuando existe paz.

“Desde el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, reafirmamos que el desarrollo verdadero se construye desde la cultura: impulsando el talento local, dialogando con el mundo y sembrando en las infancias y juventudes las bases de un futuro más justo y armónico. El Festival Cultural Zacatecas es, hoy más que nunca, una celebración del progreso que nace del arte y se consolida en comunidad”, expresó.

Con respecto a las actividades del Festival Cultural, la Plaza de Armas volverá a erigirse como el corazón monumental del festival. Por su escenario desfilarán generaciones y géneros: desde el pop romántico de Pablo Alborán y Fonseca, hasta la potencia del metal sinfónico de Rhapsody of Fire.

Asimismo, el virtuosismo multimedia de Vivaldianno Shining Venice; el tradicional concierto de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, con 96 años de historia, y la fuerza simbólica del Mariachi y la Vanguardia Musical de la Guardia Nacional. La apertura estará marcada por la energía clásica del rock estadounidense con el tributo a Creedence.

El festival también apostará por la música académica con el Ciclo Internacional de Piano y el Ciclo Internacional de Guitarra, que reunirán a virtuosos de talla mundial provenientes de Ucrania, Italia, China, México, Georgia, Francia, España, Rusia, Brasil y Estados Unidos. Esta presencia consolida a Zacatecas como referente nacional en música de concierto.

En artes visuales, el programa contempla 25 exposiciones distribuidas en museos y galerías. Destacan tres muestras nacionales: Limbo. Zona de Sombras de Sofía Crimen, en el Museo Francisco Goitia; Itinerarios de la Memoria de Fabiola Tanus, y Todo es Sugerente de Lilia Carrillo, en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. El circuito se extiende a municipios como Miguel Auza, Vetagrande y Ojocaliente, fortaleciendo la descentralización cultural.

La Cineteca Zacatecas albergará la 78 Muestra Internacional de la Cineteca Nacional, además de los ciclos Zacatecas en Pantalla e Impulso al Cortometraje Mexicano. A la par, el Programa Académico integrará más de 20 actividades entre presentaciones editoriales, foros y talleres que impulsan el pensamiento crítico.

Foros como Ciudad en Escena, Orígenes, Resonancias y el Foro de Música del Mundo en la Plazuela Miguel Auza abrirán espacio a la diversidad sonora y escénica con propuestas de México, Cuba, Irán, Bélgica, Francia, Uruguay, Brasil y Chile, con la participación de bandas como La Barranca, Comisario Pantera y Conjunto Río Grande.

La Alameda se convertirá en Foro de Música Alternativa; la Plazuela Genaro Codina celebrará la música popular; y la Plazuela Goitia dedicará jornadas especiales a las infancias con narración oral, teatro y música.

Con la participación de talento proveniente de Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Inglaterra, Irán, Italia, Mali, República Checa, Rusia, Ucrania y Uruguay, además de creadores de 10 estados de la República, el 70 por ciento de la programación escénica integra talento zacatecano, reafirmando la vocación comunitaria del encuentro.

A cuatro décadas de su fundación, el Festival Cultural Zacatecas no sólo celebra su historia: proyecta su futuro como una plataforma de encuentro, identidad y proyección internacional donde el patrimonio arquitectónico dialoga con las expresiones contemporáneas, y donde la cultura se vive como una experiencia colectiva que transforma.

Cabe destacar que la velada contó con la participación del Ensamble de la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas durante la recepción, asimismo, se sumó la participación especial de Tadeo Sandoval en danza contemporánea, cuya interpretación añadió fuerza y expresividad al programa, como la propuesta de la Compañía de Danza Folklórica de Zacatecas, bajo la dirección de César Lara Bañuelos.