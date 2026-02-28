Trabajan CASE-UAZ y FGJEZ en acciones a favor de juventud universitaria

Zacatecas, Zac.- El Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), refrenda su compromiso permanente de impulsar acciones en favor de las y los jóvenes universitarios, fortaleciendo espacios de orientación, prevención y acompañamiento que contribuyan a su bienestar integral. Así lo enfatizó la encargada del CASE, Dolores Aldaba Andrade.

La funcionaria señaló que actualmente se trabaja en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJZ), siendo el director general de Desarrollo y Evaluación, Armando García Neri, quien encabezó la reunión acompañado de su equipo de trabajo. En dicho encuentro se destacó la necesidad de informar y sensibilizar, considerando estas herramientas como clave para evitar situaciones de riesgo.

La encargada del CASE, Dolores Aldaba Andrade, explicó que el propósito es formalizar este esfuerzo conjunto mediante la firma de un acuerdo de colaboración, estableciendo un marco de corresponsabilidad institucional que permita consolidar una agenda de trabajo con iniciativas permanentes y acciones específicas.

Dentro de esta propuesta se contempla instituir de manera semanal un día específico dedicado al CASE, denominado “Miércoles de CASE-Fiscalía”, para abordar temas prioritarios como prevención de delitos, violencia, bienestar emocional, cibersecuestro, falsas promesas de empleo, acoso digital y retos de riesgo en los jóvenes. La intención es respaldar el acompañamiento tanto a estudiantes como a madres y padres de familia.

Finalmente, se comentó que dichas acciones reflejan la voluntad de sumar esfuerzos y trabajar de manera coordinada, convencidos de que la prevención y la educación son pilares fundamentales para la formación integral de las y los estudiantes, concluyó la coordinadora del CASE, Dolores Aldaba Andrade.