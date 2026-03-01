Presenta Fuensanta Guerrero iniciativa para Ley General de Salud Mental

Ante una insuficiente regulación para atender a los pacientes con enfermedades mentales, la priista Fuensanta Guerrero elaboró una propuesta de Ley General de Salud Mental y propuso a la Cámara de Diputados que se expida para homogeneizar el servicio en los 32 estados y hacerlo accesible, asequible y de calidad.

Esa ley “permitiría establecer un piso mínimo de derechos garantizados para toda la población, independientemente de su lugar de residencia; definir con claridad las competencias de la Federación, los estados y los municipios; crear mecanismos institucionales de coordinación; y establecer metas presupuestarias”, explicó.

Así lo señaló al presentar la iniciativa de Ley General de Salud Mental, propuesta que contiene 53 artículos para garantizar el derecho a la atención médica en un país donde 8 de cada 10 enfermos no reciben tratamiento. “Su aprobación representaría un parteaguas” en derechos humanos y un paso hacia una sociedad más justa.

Agregó que la Ley que sugiere está estructurada en cuatro ejes: derechos humanos, modelo de atención comunitaria; coordinación efectiva entre órdenes de gobierno y vinculación estratégica con el sector educativo. Además, incluye la deducibilidad al 100% de todos los gastos por tratamientos de salud mental y medicamentos.

Para visibilizar la urgencia de contar con una la Ley General de Salud Mental, la joven secretaria de la Mesa Directiva de la 66 Legislatura de la Cámara de Diputados refirió cifras oficiales a nivel nacional e internacional que indican que el 50% de la población mexicana ha presentado síntomas de ansiedad.

A lo anterior se suma el hecho de que el suicidio es la segunda causa de muerte en la juventud entre 15 a 29 años de edad. En referencia específica a Zacatecas, su estado natal, dijo que se ubica en el tercer lugar nacional en los casos de trastornos de ansiedad atendidos, por detrás de Oaxaca y Michoacán.

En materia presupuestaria, Fuensanta Guerrero criticó que en México en el 2024 el gobierno federal destinó menos de 30 pesos anuales para atender la salud mental de cada uno de los 130 millones de mexicanos, cuando la OMS pide al menos el 5% del presupuesto destinado al sector salud. Además, hay déficit de especialistas.

Lamentó el poco interés que el gobierno federal muestra por prevenir y atender las enfermedades mentales, pues derivado del bajo presupuesto que le destina al sector, ocho de cada 10 pacientes no reciben tratamiento, los cuales, además, son costosos para la mayoría de la población, concluyó.