Equipan y rehabilitan Parque La Encantada

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de brindar espacios públicos que fortalezcan el tejido y la identidad social, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, ejecuta acciones en espacios públicos, con una inversión superior a los 13 millones de pesos.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial(Seduvot), Luz Eugenia Pérez Haro, informó que, dentro del programa de Regeneración Urbana para el Bienestar, la dependencia trabaja en la rehabilitación y equipamiento del Parque La Encantada, donde se construyen gradas y jardineras en la explanada principal, además de la instalación de pergolado en esta área.

Asimismo, como parte de la Agenda del Progreso, se contempla la iluminación en gradas, la rehabilitación del área de asadores e instalación del sistema de videovigilancia. Estas acciones se realizan con una inversión cercana a los 4 millones de pesos.

Porque un espacio público activo reduce el abandono y fomenta la participación ciudadana, a estas intervenciones se suman la rehabilitación de baños, retiro y reposición del caucho, reposición de juegos y pintura en andadores, con una inversión de 2 millones 586 mil pesos.

En este sentido, y debido a que las infancias son lo más importante, se instalaron 12 juegos infantiles y juegos inclusivos en el área del Mini Zacatecas. En esta zona, se llevó a cabo la rehabilitación de andadores, la instalación de caucho y la reposición de botes de basura, con una inversión superior a los 3 millones de pesos.

Luz Eugenia Pérez Haro precisó que, en obras complementarias, como la reposición de caucho, pintura, retiro de mobiliario urbano, instalación de cisterna y rehabilitación de área de asadores, la administración estatal, a través de laSeduvot, ha invertido 4 millones de pesos.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas consolida espacios públicos que brinden bienestar y progreso a las familias de la entidad.