Ofrecerá UAZ taller de mecánica automotriz para mujeres

Zacatecas, Zac.- En el marco del día internacional de la mujer, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través del programa de Ingeniería en Manufactura llevará a cabo el curso gratuito de mecánica automotriz básica “mujeres al volante”, el próximo viernes 6 de marzo de 9:00 a 13:00 horas en el complejo UAZ- Quantum.

Se trata de una iniciativa impulsada por los docentes universitarios, Martha Araceli Elizondo Álvarez y Simón Bello Teodoro, con el objetivo de desmontar la idea de que ciertas labores físicas, como cambiar una llanta, representan mayores desafíos para las mujeres.

En entrevista la también docente de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Martha Araceli añadió que históricamente, las tareas relacionadas con la mecánica automotriz se han asignado a los hombres, lo que ha limitado las oportunidades de aprendizaje y práctica para muchas mujeres. Esta percepción ha generado inseguridades y la creencia de que se trata de actividades exclusivamente masculinas, cuando en realidad pueden realizarse adecuadamente con la técnica correcta.

“En este taller vamos a demostrar que las mujeres sí podemos. Practicaremos simulando una situación real en un entorno seguro y sin prisas, lo que permitirá generar la confianza necesaria para resolver una emergencia con los recursos disponibles”, señaló Elizondo Álvarez.

Durante la jornada, las participantes recibirán orientación sobre la herramienta básica que deben llevar en su vehículo. Asimismo, aprenderán a cambiar un neumático de manera adecuada, pasar corriente, identificar posibles fallas mecánicas, interpretar las luces del tablero y revisar los distintos fluidos del automóvil, así como realizar su inspección y relleno.

Al respecto, el docente Simón Bello Teodoro explicó que en el vestíbulo del programa de Ingeniería en Manufacturase colocará una unidad vehicular facilitada por la agencia Kia Bernardez, la cual permitirá realizar prácticas en condiciones reales. La agencia colaboradora también proporcionará herramienta, insumos, coffee break y algunos premios que se sortearán al finalizar la actividad, entre los que se contemplan servicios automotrices.

Cabe destacar que, como parte del enfoque formativo, estudiantes mujeres del programa de Ingeniería en Manufactura participarán como instructoras, bajo la supervisión del personal docente.

Para más información y registro, las personas interesadas pueden consultar el siguiente enlace: https://forms.gle/JBMtXCiqowAodv5AA