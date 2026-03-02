Organizan más de 125 actividades para conmemorar Día Internacional de la Mujer

Zacatecas, Zac.– A través de la Secretaría de las Mujeres, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, presentó el calendario de actividades en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

La titular de la dependencia, Karla Isabel Guardado Oropeza, resaltó que, bajo el lema “Por el Progreso de las Mujeres”, este 2026, Año del Progreso, se ha integrado un programa que contempla más de 125 actividades a desarrollarse en todo el estado, coordinadas por la Secretaría de las Mujeres, en colaboración con instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, municipios, empresas y espacios educativos.

Subrayó que estas acciones no sólo conmemoran una fecha emblemática, sino que reafirman una convicción profunda: el desarrollo de Zacatecas tiene rostro de mujer, y el avance del estado depende de la participación plena, libre y segura de todas ellas.

Ante representantes de medios de comunicación, Guardado Oropeza informó que el Programa 2026 ofrece una agenda amplia y diversa, que responde a las distintas realidades de las mujeres zacatecanas.

Incluye espacios de diálogo y reflexión, talleres de formación y liderazgo,caravanas de empoderamiento económico, ferias de servicios integrales,actividades deportivas y culturales, así como jornadas de sensibilización y acompañamiento dirigidas a niñas, jóvenes, mujeres adultas y adultas mayores.

Cada actividad ha sido diseñada para reconocer y fortalecer la diversidad de las mujeres del estado, quienes viven en zonas urbanas y rurales, quienes sostienen hogares, quienes emprenden, quienes educan, quienes transforman desde sus comunidades, y quienes, desde distintos ámbitos, impulsan el cambio social.

Asimismo, se anunció que, gracias a la gestión del Gobernador David Monreal Ávila, ante el Gobierno de México, en 2026 Zacatecas contará con 11 nuevos Centros Libres para las Mujeres, que se suman a los 24 ya existentes. Con ello, la Secretaría de las Mujeres alcanzará un total de 35 espacios especializados enatención integral, estratégicamente distribuidos en las distintas regiones del estado.

Estos centros representan una política pública viva, cercana y efectiva. Garantizan atención psicológica, jurídica y social, y fortalecen la red institucional de apoyo y protección para las mujeres, constituyendo un paso firme hacia la construcción de un Zacatecas más justo, igualitario y humano.

En el marco de esta presentación, también se llevó a cabo la sexta sesión del Observatorio de Medios de Comunicación, espacio de análisis y seguimiento que promueve una comunicación con perspectiva de género; ahí, se dio a conocer nuevamente la convocatoria dirigida a medios de comunicación interesados en integrarse a este órgano colegiado.

Se informó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el último día del mes de marzo, con el propósito de fortalecer la participación y el compromiso de más medios en la construcción de contenidos responsables, incluyentes y respetuosos de los derechos de las mujeres.

La funcionaria expresó su reconocimiento al equipo de la Secretaría de las Mujeres; a las dependencias del Gobierno de Zacatecas; a las presidencias municipales y sus Institutos Municipales de las Mujeres; así como a las organizaciones civiles, empresas e instituciones educativas que se han sumado con convicción a esta causa.

Agradeció a los medios de comunicación su acompañamiento y por ser aliados fundamentales en la difusión de este mensaje de igualdad, respeto y progreso, ya que su labor permite que más mujeres conozcan sus derechos, accedan a oportunidades y encuentren respaldo en las acciones de este gobierno.

El Día Internacional de las Mujeres, enfatizó, recuerda que el avance no se mide únicamente en cifras, sino en vidas transformadas; que la igualdad no es una aspiración lejana, sino una tarea cotidiana, y que el progreso de Zacatecas se construye con las mujeres al frente, con su voz, su talento y su fuerza colectiva.