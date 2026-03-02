Participa Zacatecas en programa Viernes muy Mexicano

Zacatecas, Zac.- En el marco de la Agenda del Bienestar 2026, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, la administración estatal presentó, ante medios de comunicación, el programa “Viernes Muy Mexicano”, en coordinación con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

La estrategia nacional es impulsada por la Concanaco Servytur México, en colaboración con la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, con el propósito de fortalecer el consumo interno y promover a los negocios familiares y locales como eje de la economía mexicana.

El Presidente Nacional de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre Steffano, informó que cada último viernes del mes los comercios registrados ofrecerán promociones, experiencias locales y descuentos, bajo el distintivo “Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano”. Este distintivo incorpora un código QR, que enlaza a un mapa digital nacional, con el fin de facilitar la ubicación de establecimientos participantes.

La duración del programa es permanente, con evaluación anual. Se contempla la participación de giros como alimentos y bebidas, belleza y salud, educación, entretenimiento, hospedaje, viajes, servicios financieros, tecnología, comunicación, abarrotes, calzado, higiene personal, electrónica, electrodomésticos, línea blanca, farmacias, ferretería y mantenimiento.

Se estima la integración de más de 258 Cámaras Nacionales, así como una red empresarial superior a 5.2 millones de negocios en el país, con cobertura directa en los sectores comercio, servicios, turismo, manufactura y agroalimentario.

El Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, señaló que este tipo de estrategias contribuyen al fortalecimiento del sector turístico y a la dinamización de la economía local. Destacó que Zacatecas se posiciona entre las primeras tres entidades del norte del país en presentar el programa “Viernes Muy Mexicano”.

Durante el encuentro, se extendió la invitación al Presidente Nacional de Concanaco Servytur para promover y visitar la entidad en el marco del 40 Aniversario del Festival Cultural Zacatecas 2026, considerado la máxima fiesta cultural de México.

Las personas interesadas en registrar sus establecimientos en este programapueden consultar la página oficial www.viernesmuymexicano.com.mx, donde se encuentra disponible la información sobre requisitos, beneficios y lineamientos de participación.