Invitan a jóvenes zacatecanos a convertirse en guías del Zigzag

Zacatecas, Zac.- Para promover la divulgación del conocimiento científico y apoyar a la juventud zacatecana, el Gobierno del Estado, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) y el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Zigzag, convoca a estudiantes de nivel medio y medio superior a solicitar las Becas Zigzag.

Podrán participar jóvenes de entre 16 y 23 años de edad, que estén cursando dichos niveles educativos, quienes, de ser elegidos, formarán parte de un programa de formación y servicio en divulgación de ciencia, en el periodo marzo-agosto 2026.

La beca consiste en un apoyo económico mensual, vigente en los meses antes mencionados; la cantidad y tipo de becas otorgadas está determinada por el presupuesto disponible para tal fin.

Los requisitos son: cumplir con las edades mencionadas al momento de la emisión de la convocatoria; ser estudiante en activo de los niveles educativos citados; tener promedio mínimo de 7.5; no ser beneficiario de algún otro apoyo otorgado por el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt).

Ser de nacionalidad mexicana; tener compromiso y disposición, al mes, para realizar actividades de formación y servicio en comunicación pública de la ciencia, dentro y fuera del Zigzag; residir en alguno de los siguientes municipios: Calera, Fresnillo, Genaro Codina, Enrique Estrada, Guadalupe, Morelos, Pánuco, Trancoso, Vetagrande, Zacatecas, Jerez, Susticacán, Tepetongo y Villanueva.

Las personas solicitantes podrán consultar la convocatoria en https://zigzag.gob.mx/convocatoria-de-becas-marzo-agosto-2026/, donde se describe la documentación requerida y mayor información de los requisitos. La convocatoria estará vigente hasta el 18 de marzo a las 18:00 horas.

