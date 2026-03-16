Reprocha diputada Fuensanta Guerrero crisis por desaparición de mujeres en México

Zacatecas, Zac.-En el marco del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, la diputada priista Fuensanta Guerrero alzó la voz para exigir a los gobiernos federal y estatales atender y resolver la violación de derechos humanos de las mexicanas.

Desde una postura firme y comprometida con la igualdad y la inclusión, señaló que es indispensable pasar del discurso a las acciones para garantizar la seguridad y la dignidad de todas.

En particular, solicitó atender la grave crisis derivada de la desaparición diaria de 10 mexicanas. Lamentó que sólo en el 2025 se hayan registrado más de 30 mil casos de desaparición y no localización de mujeres en el país. ¡De ese tamaño es la problemática!, afirmó al advertir que es una situación que no puede seguir normalizando.

La secretaria general de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados enfatizó que, en el mes dedicado a reconocer la lucha de las mujeres, no hay nada que celebrar. Señaló que “millones de mexicanas siguen enfrentando situaciones que nunca deberían existir, como el acoso en la calle, la violencia en la casa o el trabajo”.

Desde el Congreso de la Unión, la joven integrante del Grupo Parlamentario del PRI exigió a las autoridades federales y estatales actuar de manera inmediata para frenar las desapariciones de mujeres y los feminicidios.

Subrayó que estos delitos representan las expresiones más extremas de la violencia de género y evidencian la urgencia de políticas públicas eficaces.

“Vivimos en un país donde los feminicidios y la violencia se han vuelto noticias frecuentes”, señaló. Agregó que “el 8 de marzo no es una fecha de celebración. Es un momento para reconocer a todas las mujeres que lucharon a lo largo de la historia por los derechos que hoy tenemos”.

En ese contexto, hizo un reconocimiento público a todas las mujeres del país, destacando su papel fundamental en la construcción de la sociedad. “Vivimos en un país lleno de mujeres talentosas, capaces y valientes; mujeres que construyen, enseñan y lideran en los hogares, en las escuelas, en las empresas y en la política”, expresó.

Consideró que es el momento de mirar de frente las violencias que ocurren todos los días en cada rincón del país y que pueden manifestarse en el transporte público, en los espacios laborales o incluso en un mensaje de WhatsApp que controla y manipula. La violencia no siempre es un golpe; a veces llega con amenazas o con un miedo silencioso”.

Invitó a no guardar silencio frente a la injusticia, porque es necesario hablar, cuestionar lo que lastima y dejar atrás las actitudes que perpetúan la violencia. Por décadas, el sistema ha ignorado y silenciado a las mujeres, pero eso no significa que debamos aceptarlo. “El 8M nos recuerda que ser mujer en México es un acto de resistencia”.