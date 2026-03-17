Se establece en Zacatecas Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Zacatecas, Zac.- En el marco del Año del Progreso, y para atender quejas e inconformidades relacionadas con la prestación de servicios de salud, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed) inició labores, en el edificio G de Ciudad Administrativa en Zacatecas.

Uswaldo Pinedo Barrios, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), encabezó un encuentro con representantes de medios de comunicación, para dar a conocer los pormenores de esta comisión, la cual busca evitar procedimientos prolongados, así como la intervención de instancias no especializadas en materia de salud, en casos de controversias de esta naturaleza.

Juan Carlos Ramos Escalante, quien funge como comisionado estatal, dijo que la Coesamed tiene, entre sus funciones, la emisión de opiniones técnico – médicas especializadas; investigar presuntas irregularidades o fallas en la atención a la salud; así como promover la solución de controversias, mediante mecanismos alternativos de justicia.

Detalló que, a través de herramientas como: la orientación, mediación y la conciliación, buscará fortalecer una cultura de corresponsabilidad, respeto y equidad entre las y los prestadores y usuarios de servicios de salud.

Además, busca prevenir la judicialización innecesaria de los conflictos, al favorecer las soluciones que permitan ahorrar tiempo, recursos y esfuerzo.

Sostuvo que esta comisión operará bajo un modelo de atención accesible, gratuita, confidencial y profesional; su propósito no será victimizar al usuario ni criminalizar el acto médico, sino facilitar la comprensión mutua y promover soluciones consensuadas.

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