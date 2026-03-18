Fortalece PJEZ Centros de Convivencia Familiar Supervisada

Zacatecas, Zac.- A través de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) se contribuye a consolidar el interés superior del menor cuando las y los jueces familiares decretan convivencia para niños y adolescentes cuyos padres atraviesan procesos de divorcio o separación; es decir, a las familias que se encuentran inmersas en procesos jurisdiccionales.

Así lo explicó el Director del CECOFAM, del Poder Judicial del Distrito Zacatecas, Alejandro Robles, al especificar que estos espacios son neutrales, dignos y adecuados para brindar servicios multidisciplinarios donde se logre una convivencia sana y pacífica cuando por resolución judicial así se determine, además bajo la supervisión profesional de psicólogos, trabajadoras sociales, médicos y abogados.

El Director destacó que actualmente el Poder Judicial del Estado cuenta con 7 Centros, ubicados en Fresnillo, Jerez, Río Grande, Sombrerete, Tlaltenango, Jalpa y la capital del Estado y son áreas auxiliares del Órgano de Administración Judicial que prestan sus servicios de manera totalmente gratuita con el propósito no sólo de que los padres no custodios y sus hijos ejerzan su derecho a convivir, sino que además se restablezcan los lazos de amor y entendimiento entre éstos.

Robles de la Torre habló sobre las atribuciones de los CECOFAM en Zacatecas, donde además de las convivencias supervisadas también se llevan a cabo las entregas-recepciones de menores para que sostengan convivencias abiertas, o sea fuera del Centro y en estos casos los médicos evalúan el estado físico en que los padres no custodios se encuentran y reciben a sus hijos y el estado en que los devuelven, así como su participación activa en las reuniones que se realizan a través de videollamadas.

Todos los CECOFAM del Estado cuentan con profesionales en Psicología, Trabajo Social, Medicina y especialistas en Derecho, con el fin de salvaguardar la seguridad, integridad y derechos humanos de sus usuarios, además de cumplir y garantizar la eficaz coadyuvancia con las determinaciones jurisdiccionales, señaló el Director.

Finalmente destacó que en estos Centros se brindan atenciones y evaluaciones psicológicas, se realizan estudios de entorno social y socioeconómico, visitas domiciliarias, valoraciones físicas, primeros auxilios y se integran los expedientes que se deriven de cada orden judicial en apoyo a la función de los juzgados familiares que han decretado estos servicios.