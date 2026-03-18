Fortalece Zacatecas atracción de inversiones

Zacatecas, Zac.- El estado de Zacatecas continúa su consolidación como destino estratégico, tanto en la generación de empleo como en la atracción de inversiones, resultado de las políticas públicas implementadas por el Gobernador David Monreal Ávila para el fortalecimiento económico y de su destacada participación en la PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) 2026, considerada la convención minera más importante del mundo.

En encuentro con medios de comunicación, el Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, dio a conocer los resultados obtenidos en este importante encuentro internacional, así como los avances positivos en materia de empleo, registrados recientemente en la entidad.

PDAC 2026



En lo que respecta a la participación en la PDAC 2026, Zacatecas destacó al presentar ante empresas e inversionistas del sector el estatus actual de la minería en el estado, los incentivos disponibles para la atracción de inversión, así como la coordinación con el Gobierno de México para la gestión de permisos, con lo que fortaleció la confianza en la entidad como destino competitivo.

Como parte de los resultados de esta gira de trabajo, se concretaron acercamientos diplomáticos de alto nivel con el Embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, además de reuniones con dependencias federales para dar seguimiento a permisos y trámites de proyectos estratégicos, lo que permitirá agilizar inversiones en el corto y mediano plazo.

Asimismo, se impulsó la promoción internacional de Zacatecas como un polo minero e industrial; se posicionaron las ventajas competitivas ante nuevas empresas y potenciales inversionistas, con quienes se sostuvieron encuentros que abren la puerta a futuros proyectos en el estado.

Empleo



En materia de empleo, durante febrero de 2026, Zacatecas registró un importante repunte de 5 mil 288 empleos formales, con lo que alcanzó el cuarto lugar en generación de empleo a nivel nacional, reflejo del dinamismo económico y del fortalecimiento del mercado laboral en la entidad.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó que estos avances responden a una estrategia integral. “Impulsamos el crecimiento económico desde distintos frentes; se promueve a Zacatecas en el ámbito internacional para atraer inversiones, y se fortalece el mercado laboral con acciones concretas que se reflejan en más empleos para las y los zacatecanos”.

En el encuentro con medios de comunicación estuvieron presentes, la Subsecretaria de Inversión, Judith Trejo Cárdenas; la Subsecretaria del Servicio Nacional del Empleo, Maricruz González Ruvalcaba; y la Directora de Minas, María del Mar Castañeda, quienes reiteraron su compromiso de continuar el impulso de acciones coordinadas para fortalecer el desarrollo económico del estado.