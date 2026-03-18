Invitan a estudiantes a participar en Torneo de Fútbol Robótico VSSS

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), en coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), ofrece, a estudiantes de nivel superior, la oportunidad de conjugar su pasión por la tecnología y el soccer, a través del Torneo Zacatecano de Fútbol Robótico VSSS “Progreso 2026”.

La colaboración entre el Laboratorio de Software Libre (Labsol Network) del Cozcyt y el Club de Robótica RobTai-UAZ hicieron posible que, del 4 al 6 de junio próximo, Zacatecas se una a la fiebre mundialista con la competencia de robots autónomos, en la categoría Very Small Size Soccer (VSSS), donde los equipos recibirán un kit para el armado de los mismos y desarrollarán la programación y las estrategias de juego que permitan la coordinación eficiente del sistema en tiempo real.

En el marco de la Agenda del Progreso, Hamurabi Gamboa Rosales director general del Cozcyt, y Juan Rubén Delgado Contreras, coordinador de Labsol, presentaron la convocatoria, que se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/document/d/1NTtYWcD-OxI09Yw_HiOaSnB8lesVd-lCcYN-Zxe8I6c/edit?usp=sharing; destacaron la importancia de fomentar el trabajo en equipo, el pensamiento estratégico y el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas.

A la par, se promueve la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), como parte de la estrategia que impulsa el Gobernador David Monreal Ávila, en el Año del Progreso: la educación y el fortalecimiento al talento joven.

Podrán participar estudiantes de nivel superior y equipos independientes, interesados en robótica; los equipos deberán conformarse por tres a seis integrantes y, al menos, un asesor; contar con equipo de cómputo con Python instalado para el taller y el torneo; que los robots cumplan las especificaciones VSSS.

La fecha límite de inscripción es el 18 de abril de 2026; la confirmación de los equipos seleccionados será el 20 de abril; el curso introductorio se realizará del 27 de abril al 8 de mayo.

Se seleccionará un equipo por institución, el cual recibirá un kit compuesto por tres robots para su preparación y competencia. Se dará prioridad a instituciones de educación superior que se encuentren en los municipios fuera de la zona Zacatecas-Guadalupe, para incentivar la participación de estudiantes de todo el estado.

Asimismo, se ofrecerá un curso gratuito de, aproximadamente, 10 horas presencial y en línea, sobre armado, calibración y programación básica de los robots, impartido por especialistas del Club de Robótica RobTai-UAZ y del Cozcyt.

Mayores detalles de la convocatoria podrán consultarse en la dirección web ya mencionada, así como en las redes sociales y páginas del Consejo y del Club RobTai.

A esta presentación también acudió Sodel Vázquez, director de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la UAZ; Carlos Lara, director del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT); Juvenal Villanueva Maldonado y Diana María Díaz Domínguez, coordinadores del Club RobTai.