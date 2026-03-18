Pese a crisis financiera cumple ISSSTEZAC con obligaciones fiscales

Zacatecas, Zac.- A pesar de la crisis financiera que ha enfrentado en los últimos años, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) ha realizado importantes esfuerzos administrativos y financieros para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a diferencia de cómo se recibió en el año 2021.

Gracias a la implementación de estrategias responsables en el control del gasto, optimización de recursos y priorización de compromisos legales, se ha logrado regularizar los adeudos que se tenían y se ha dado continuidad al cumplimiento de las obligaciones fiscales ante las autoridades correspondientes, informó José Ignacio Sánchez González, director general del Issstezac.

“Como resultado de estas acciones, el Issstezac cuenta actualmente con opiniones de cumplimiento positivas que han sido emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Zacatecas (Sefin), en el pago del Impuesto sobre nómina, e impuesto sobre hospedaje.

De esta manera, el Issstezac ha recibido a nivel federal, por medio del SAT, y por la Sefin en lo estatal, opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, que refleja que el contribuyente, en este caso el Instituto, se encuentra inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Este logro es un reflejo del compromiso institucional con la transparencia, la responsabilidad financiera y el cumplimiento normativo, que ha fortalecido la confianza de colaboradores, proveedores y de la comunidad; ejemplo claro de que se trabaja por el progreso de las familias zacatecanas.

En el Issstezac se continuará con el trabajo con disciplina y responsabilidad para asegurar la estabilidad financiera del Instituto y el cumplimiento permanente de sus obligaciones.