Reconoce UAZ trayectoria de William Ortiz Briceño docente de Medicina y Ciencias de la Salud

Zacatecas, Zac.- En el marco de la inauguración de las XXXVIII Jornadas Médicas, organizadas por la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud (UAMHyCS) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y celebradas en el Teatro “José González Echeverría”, se entregó el Premio “Dr. Federico R. Bonilla Marín”, otorgado por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General (CONACEM), al docente investigador de esta unidad William Ortiz Briceño, en reconocimiento a su ejemplar trayectoria y a su invaluable contribución a la medicina general en México.

En su mensaje, el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, destacó la trascendente aportación del doctor William Ortiz Briceño a la formación de numerosas generaciones de médicos generales desde la Academia de Anatomía de la UAMHyCS, subrayando el impacto de su labor en la comunidad universitaria y en el fortalecimiento de la educación médica en el país.

Este reconocimiento, además de honrar la trayectoria del galardonado, reafirma el compromiso de la UAZ y de la UAMHyCS con la excelencia académica, la investigación y la formación de profesionales de la salud con sentido humanista y responsabilidad social.

Asimismo, las XXXVIII Jornadas Médicas se consolidan como un espacio de encuentro y actualización para la comunidad médica, fortaleciendo los vínculos entre la universidad y los organismos nacionales de certificación.