Destaca Odontología UAZ en encuentro internacional 2026

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) obtuvo una destacada participación en el XVIII Encuentro Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación de Odontología 2026, celebrado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

El encuentro tuvo como propósito fortalecer los cuerpos académicos y grupos de investigación mediante la generación, difusión y discusión de trabajos originales. Asimismo, buscó fomentar redes de colaboración entre instituciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la investigación y su impacto en la salud bucal de la población.

La delegación de la UAZ, integrada por los cuerpos académicos CA-267 Ciencia básica farmacológica y forense y UAZ-CA-36 Epidemiología en el grupo social familia, sobresalió en sus categorías de participación al obtener dos primeros lugares y dos segundos lugares.

La UAZ destacó con el primer lugar en la categoría de licenciatura básica, logrado por el equipo conformado por los docentes Oscar Guerrero, Fátima del Muro y Nelly Rodríguez, en colaboración con el docente Carlos Mata de la Universidad Veracruzana.

Asimismo, el alumno Cristopher Llamas Rebollo y la docente Fátima del Muro obtuvieron el segundo lugar, en colaboración con las docentes Mirian Marín y Rosita Palma, pertenecientes a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En este mismo contexto, el cuerpo académico UAZ-CA-36 “Epidemiología en el grupo social familia”, en colaboración con el Doctorado en Gestión Educativa y Políticas Públicas, obtuvo el primer lugar en la categoría de posgrado, con la participación de la docente Alejandra Esquivel.

Finalmente, la docente Paty Falcón, integrante del cuerpo académico UAZ-CA-36 “Epidemiología” en el grupo social familia, alcanzó el segundo lugar en la categoría de cartel caso clínico.

Con estos resultados, la Unidad Académica de Odontología de la UAZ reafirma su compromiso con la calidad educativa y la investigación que ofrece, consolidando redes de colaboración que fortalecen su prestigio institucional.