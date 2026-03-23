Ofrece UAZ curso sobre protección de datos personales en servicio público

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de comprender el marco normativo, los principios y los derechos en materia de protección de datos personales, así como de aplicarlos en el tratamiento cotidiano de la información bajo su resguardo, este día concluyó el curso “Protección de datos personales en el servicio público”.

La capacitación estuvo dirigida al personal administrativo y directivo del Gobierno del Estado de Zacatecas y fue impartida por Nydia Leticia Olvera Castillo, docente investigadora de la Maestría en Tecnología Informática Educativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y se realizó a través de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado y del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación UAZ.

Con la participación de más de 120 personas en modalidad virtual, durante tres días se logró identificar con claridad qué son los datos personales y sensibles en el contexto del servicio público. Además, se reconocieron los principios rectores del tratamiento de datos, el marco normativo nacional e internacional aplicable, la correcta aplicación de los Derechos ARCO en las instituciones, así como la prevención de riesgos y malas prácticas en el manejo de información personal.

Olvera Castillo subrayó que la protección de datos personales no es un trámite, sino un derecho humano que debemos garantizar. Señaló que las leyes deben aplicarse en la práctica diaria y que todas las personas servidoras públicas son responsables del manejo de datos y de conocer sus implicaciones.

Destacó también que los principios guían el tratamiento correcto de la información; que los Derechos ARCO garantizan el control de los datos; que la seguridad es una obligación permanente; que las leyes general y estatal se complementan; que el incumplimiento genera sanciones; y que la cultura de protección de datos se construye día a día con nuestras acciones.

En el evento académico estuvieron presentes el encargado de la Subdirección de Profesionalización de la Secretaría de Administración, Antonio Dorado Trujillo, y la responsable del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación UAZ, Araceli Graciano Gaytán.