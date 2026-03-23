Para proteger a niñez preparan a padres y madres en IA y Ciberseguridad

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de proteger a la niñez y juventud zacatecanas e impedir que sean víctimas de la violencia digital, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, realizó el Taller de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad para madres y padres.

La capacitación fue organizada por el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), a través del Laboratorio de Software Libre (Labsol Network), en conjunto con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), lo que permitió ofrecer herramientas para detectar los riesgos en el ciberespacio.

Hamurabi Gamboa Rosales, director general del Cozcyt; Juan Rubén Delgado Contreras, coordinador de Labsol Network; y Fátima Soriano Canizales, secretaria ejecutiva del SIPINNA Zacatecas, coincidieron en que estas acciones permiten que personas adultas y menores adquieran conocimientos básicos de Inteligencia Artificial y de los riesgos digitales.

Hamurabi Gamboa, como responsable de la política pública estatal en ciencia y tecnología, advirtió que las y los menores se encuentran en riesgo, incluso dentro de sus hogares y en sus habitaciones, ya que, por medio de un celular o una computadora, pueden ser atrapados por redes de ciberdelincuentes.

Agregó que esta iniciativa responde a la presencia de riesgos en entornos digitales, donde las y los menores son vulnerables, de ahí la estrategia, enmarcada en la Agenda del Progreso, que prioriza la formación preventiva para contener la violencia digital y promover la supervisión informada y el acompañamiento tecnológico en el núcleo familiar.

La titular del SIPINNA agregó que esta actualización tecnológica es resultado de la solicitud de jóvenes, planteada en un foro realizado en abril, cuando pidieron capacitar a sus madres y padres en temas de tecnología y salud mental. Su petición fue escuchada y hoy estamos aquí, dijo.

Los trabajos iniciaron con la actividad denominada Protección en el Ciberespacio: Diálogo abierto en Familia, que coordinó Tomás Moreno Zamudio, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas; posteriormente, Hamurabi Gamboa impartió la temática Inteligencia Artificial para Padres y Madres.

Las y los participantes intercambiaron ideas y prácticas, bajo la guía de los expertos, con especial énfasis en alertar sobre los posibles delitos de los que pueden ser víctimas las y los menores cuando se encuentran en casa.

Esta colaboración entre Cozcyt y SIPPINA permitió proporcionar a las personas participantes herramientas técnicas para la identificación de amenazas en plataformas digitales; se abordaron conceptos clave sobre ciberseguridad, gestión de riesgos y uso responsable de tecnologías emergentes, mediante un enfoque metodológico que combinó teoría aplicada con ejercicios prácticos.