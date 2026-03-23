Reciben policías del IFP títulos universitarios

Guadalupe, Zac.- Con el orgullo de contar con una corporación policiaca que ha contribuido de manera preponderante a la pacificación del estado, el Gobernador David Monreal Ávila entregó títulos universitarios y de posgrado a personal policial y administrativo del Instituto de Formación Profesional, así como reconocimientos a elementos destacados de las fuerzas de seguridad.

Al encabezar la ceremonia de Honores a la Bandera en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, el mandatario estatal expresó “mi reconocimiento, felicitación y orgullo que siento como ciudadano, como gobernador, de tener una corporación que ha contribuido de manera preponderante hacia la pacificación y, como consecuencia, al bienestar y el progreso de nuestro estado”.

En la ceremonia, el Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública expidió títulos de Licenciatura en Seguridad Pública a 15 elementos, y de Maestría en Derecho Procesal, Penal e Investigación Criminal a 14 integrantes.

Se entregaron también reconocimientos por su contribución al servicio de la seguridad ciudadana a personal de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), así como a los alcaldes y directores municipales de Seguridad Pública de Vetagrande y Monte Escobedo por buenas prácticas policiales.

En el caso de Vetagrande, el Presidente Municipal, Juan Antonio Herrera Morúa, fue reconocido por su destacada determinación al convertirse en el primer municipio en suscribir el convenio de mando coordinado en el estado de Zacatecas, con lo que demuestra profesionalismo, compromiso y liderazgo en el fortalecimiento de la coordinación institucional y la seguridad pública.

El Gobernador David Monreal Ávila destacó la coordinación que hoy prevalece entre las fuerzas de seguridad del estado, “la policía y la fuerza del estado es una sola, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las municipales tienen una distribución de tarea muy concreta, para la atención de todos los sectores productivos, poblacionales y de todo el territorio”.

El mandatario estatal reconoció al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional por su generosidad para compartir experiencia y destreza en el resguardo del territorio.

Subrayó la labor del General Arturo Medina Mayoral al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, acompañado por la lealtad y disciplina de la FRIZ, el Grupo de Operaciones Rurales de Zacatecas (GORUZ), la Policía Estatal, la Policía Vial, la Policía Metropolitana y las policías municipales, integradas al amparo de la nueva Ley de Seguridad Pública Nacional.

También resaltó la incorporación de nuevas tecnologías que, desde hace más de seis meses, apoyan los operativos en tierra, el resguardo de instituciones y la protección de la población.

Tuvieron participación en el evento el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral; el Jefe de Estado Mayor de la Decimoprimera Zona Militar, Hugo Carmona Ortiz; el Coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, Vicente Dimayuga Canales; el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; el Vicefiscal de Apoyo Procesal, Juan Carlos Valdivia Meraz; el Delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Esquivel Cruz; la Delegada de Programas para el Bienestar, Adilene Rosales Romero; el Delegado del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pinto.

Además, el Secretario Técnico de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, Osvaldo Cerrillo Garza; el Subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Ginés Jaime Ruiz García; el Subdirector de Prevención y Reinserción Social, Rafael Lomelí Martínez; el Director del Instituto de Formación Profesional, Guillermo Federico Schacht Chávez, y el Director de la Policía Estatal, Rafael Fuerte Mendoza.