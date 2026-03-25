Lleva Odontología UAZ educación en salud bucal a más de 600 niñas y niños

Zacatecas, Zac.- El coordinador del Área de Ciencias de la Salud (ACS) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Alfredo Salazar de Santiago, informó que en el marco de las actividades de las Redes Universitarias Territoriales de Atención Primaria a la Salud (RUTAPS), el Capítulo Odontología llevó a cabo una jornada de promoción y educación para la salud en la Escuela Primaria Víctor Rosales de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas.

Señaló que gracias al esfuerzo, compromiso y vocación de servicio de los estudiantes de la Licenciatura de Médico Cirujano Dentista, segundo semestre grupos C y G, se brindó atención educativa a aproximadamente 600 niñas y niños de nivel primaria, mediante actividades de alfabetización en salud bucal desarrolladas a través del programa Aprender + jugando = estilos de vida saludables.

Alfredo Salazar de Santiago destacó que durante la jornada se abordaron temas fundamentales para la prevención de enfermedades bucales en la infancia, como la importancia de mantener los dientes limpios y fuertes, la relación entre alimentación saludable y salud bucal, la primera visita al dentista y las estrategias para prevenir la caries dental.

Subrayó que estas acciones fortalecen el aprendizaje práctico de los estudiantes, retroalimentando los contenidos de la Unidad Didáctica Integradora de Odontología Preventiva, al mismo tiempo que promueven competencias profesionales orientadas al trabajo comunitario, la atención primaria a la salud y el manejo de grupos sociales vulnerables. Con ello, dijo, se contribuye a prevenir enfermedades bucales desde la infancia y a favorecer una mejor calidad de vida en la etapa adulta.

Asimismo, resaltó la presencia del director de la Unidad Académica de Odontología (UAO) de la UAZ, Marco Tulio Bernal Elías, quien dirigió un mensaje a los estudiantes, enfatizando que este tipo de actividades representan uno de los pilares más importantes en su formación profesional, al integrar la docencia, la investigación, la vinculación social y la promoción de la salud.

Finalmente, el coordinador del ACS-UAZ agradeció de manera especial el apoyo de los Equipos de Pasantes en Servicio Social de Salud Pública, integrantes de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud (RMUPS), así como a los equipos de apoyo en la atención de pacientes infantiles de la UAO, y a la directora de la Escuela Primaria Víctor Rosales,

Luciana Calderón Rodríguez, por su disposición y colaboración, fortaleciendo el trabajo conjunto entre universidad y sociedad en favor de la salud pública y la formación integral de los futuros profesionales de la salud.