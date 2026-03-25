Respalda UAZ memoria histórica del 8M

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de reivindicar el sentido histórico del 8 de marzo y visibilizar las luchas de las mujeres frente a las brechas de desigualdad, docentes investigadoras de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) participaron en el encuentro “Investigación, academia y feminismo en el 8M”, organizado por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo (UAED).

En este espacio, las académicas subrayaron la necesidad de que lo establecido en la ley se garantice en los hechos, y de fortalecer redes de apoyo que permitan avanzar en la defensa de los derechos de las mujeres.

Reivindicación del 8M y agenda feminista

La docente investigadora Adriana Rivero Garza reivindicó el origen socialista del 8M, con raíces en las luchas de las trabajadoras y en la propuesta de conmemoración impulsada por Klara Zetkin.

Señaló que en los últimos años se ha registrado un retroceso en la garantía de los derechos de las mujeres: “De acuerdo con ONU Mujeres, en 2026 las niñas y mujeres del mundo solo pudieron ejercer 64% de los derechos establecidos en las leyes”. Recordó que mientras en 2025 se estimaban 130 años para alcanzar la igualdad real, el reporte de 2026 actualizó la cifra a 280 años.

Rivero Garza subrayó que la perspectiva de género es una metodología para ajustar políticas públicas en favor de las mujeres, mientras que la noción de “ideología de género” ha sido utilizada para minimizar sus luchas.

En este sentido, destacó la importancia de crear redes de apoyo, impulsar un sistema de cuidados y promover políticas transversales que atiendan las necesidades de las mujeres y reduzcan las brechas de desigualdad.

Acciones afirmativas y protocolos en la UAZ

Durante el encuentro, también se permitió socializar el “Protocolo de Actuación para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia sexual”, aprobado por el Consejo Universitario a finales de 2025.

La coordinadora de Igualdad, Liliana Vélez Rodríguez, informó que ya existen protocolos claros y que una Unidad Especializada será la encargada de establecer medidas de protección para posibles víctimas. Los comités de primer contacto tendrán la tarea de socializar e informar sobre los pasos para aplicar dicho protocolo.

“La violencia sexual es estructural y necesitamos garantizar que todas las personas que acuden diariamente a la universidad estén seguras. Para ello requerimos iniciar capacitación y campañas de sensibilización dentro de la institución”, precisó Vélez Rodríguez.

Asimismo, anunció que próximamente se lanzará la convocatoria para elaborar un protocolo que prevenga todas las formas de violencia en la universidad.

Por su parte, la directora de la UAED, Mónica Chávez Elorza, indicó que estos protocolos responden a lo establecido en la Ley General de Educación Superior y en los Lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados, con el objetivo de garantizar los derechos humanos de las mujeres.

En ese sentido, puntualizó que se llevaron a cabo acciones afirmativas orientadas a fortalecer el camino hacia la igualdad, la no discriminación y la resolución pacífica de conflictos. Entre ellas destacó la toma de protesta al Comité de primer contacto de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo.

Finalmente, Chávez Elorza convocó a la comunidad de la UAED a signar cartas compromiso que reafirman estos valores de convivencia universitaria, al tiempo que promueven la conciencia sobre las normas y el nuevo protocolo vigente en la UAZ. Con ello, enfatizó, se busca consolidar un entorno institucional seguro, incluyente y respetuoso de los derechos humanos.