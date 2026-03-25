Son actuarios y notificadores pieza clave en Poder Judicial

Zacatecas, Zac.- Las Centrales de Actuarios y Notificadores del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, con presencia en los distritos judiciales de Zacatecas y Fresnillo, constituyen un soporte esencial para el funcionamiento de los juzgados y para que la justicia llegue de manera efectiva a la ciudadanía.

La Coordinadora de la Central de Actuarios y Notificadores, Felícitas Carbajal Santacruz, explicó que estas áreas tienen la responsabilidad de hacer del conocimiento de las partes todas las determinaciones emitidas por jueces y juezas dentro de un proceso judicial, asegurando que las personas estén debidamente informadas.

Detalló que las y los notificadores realizan diligencias como emplazamientos, citaciones, notificaciones y requerimientos, mientras que las y los actuarios ejecutan las resoluciones judiciales, incluyendo embargos, requerimientos de pago, lanzamientos, entrega de menores, así como la aplicación de medidas provisionales y definitivas.

Subrayó que la notificación es un acto fundamental dentro del procedimiento, ya que garantiza el debido proceso y el derecho de las partes a una adecuada defensa. Su correcta realización brinda certeza jurídica; su omisión puede generar nulidades procesales e incluso sanciones.

En entrevista destacó que en el año 2024 se ejecutaron 33 mil 323 notificaciones y mil 820 resoluciones por las actuarías; mientras que, en el año 2025, se ejecutaron mil 732 notificaciones y 29 mil 881 resoluciones de actuaría, lo que se traduce en una significativa carga de trabajo permanente para estas áreas.

Asimismo, destacó que tanto actuarios como notificadores deben contar con formación jurídica, haber acreditado los procesos de la carrera judicial y conducirse con ética, responsabilidad, honradez y compromiso institucional.

En el ejercicio de sus funciones, deben identificarse plenamente ante la ciudadanía mediante una credencial oficial emitida por el Poder Judicial, lo que brinda certeza y confianza en cada diligencia realizada.

Finalmente, señaló que actuarios y notificadores representan el vínculo directo entre la ciudadanía y el juzgador, al hacer posible la comunicación y ejecución de las resoluciones judiciales, contribuyendo así a una justicia efectiva, cercana y confiable.