Concluye UAZ curso de Excel básico en línea

Zacatecas, Zac.- Dirigido a personal de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación, este día concluyó el curso de Excel 2019 nivel básico en línea, impartido por Antonio Dorado Trujillo, especialista en tecnologías informáticas educativas por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

La capacitación fue organizada por el Departamento de Mejora y Desarrollo de la Dirección de Innovación y Gestión Institucional de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas (SEDUZAC), en coordinación con el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ.

El propósito del curso fue brindar a las y los participantes herramientas para trabajar con libros, hojas y celdas, definir tipos de datos y dar formato. Asimismo, se trabajó con fórmulas y funciones para realizar cálculos de manera rápida y eficiente, además de graficar la información de forma sencilla.

A lo largo de las cinco sesiones se observó un notable interés y una participación activa por parte de los sesenta y cinco asistentes, lo que permitirá aplicar lo aprendido en sus espacios laborales. El curso se consolidó como un espacio dinámico de intercambio de dudas y experiencias, generando un ambiente colaborativo y propicio para el aprendizaje continuo.

En el evento de clausura estuvieron presentes la encargada del Departamento de Mejora y Desarrollo de la SEDUZAC, Arlette Cervantes García; y la responsable del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ, Araceli Graciano Gaytán.