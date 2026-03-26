La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila anunció la próxima visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Zacatecas, el sábado, con el objetivo de dar seguimiento a los programas sociales y productivos.

Tras sostener una reunión de trabajo con autoridades de Alimentación para el Bienestar, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y Secretaría del campo (Secampo), el mandatario estatal destacó que la visita de la Presidenta coincide con el inicio del Festival Cultural Zacatecas 2026 y obedece a la evaluación de los distintos programas de apoyo a la sociedad de México y de esta entidad.

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