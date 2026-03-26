Se suman Leo Rizzi y Nsqk al 40 Festival Cultural Zacatecas 2026

Zacatecas, Zac..- El Gobernador David Monreal Ávila anunció la incorporación dos artistas más al programa del 40 Festival Cultural Zacatecas 2026: Leo Rizzi y Nsqk, quienes se presentarán el próximo 8 de abril en Plaza de Armas.

El mandatario estatal destacó que en la celebración de sus primeros 40 años, el Festival Cultural también tiene propuestas para las y los jóvenes.

Y como última sorpresa para zacatecanos y visitantes, informó, el artista español Leo Rizzi y el rapero mexicano Nsqk se suman al gran elenco nacional e internacional que se presentará en Plaza de Armas.

A unos días de iniciar el Festival Cultural Zacatecas 2026, el Gobernador David Monreal Ávila invitó a las familias y a la población de todo el país a disfrutar de las más de 400 actividades artísticas y culturales que se llevarán a cabo del 28 de marzo al 11 de abril.

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