Sensibilizan a mujeres sobre prevención de cáncer cérvico-uterino

Zacatecas, Zac.- La prevención y la concientización siempre serán la mejor herramienta para contar con una población sana; dentro de las acciones comprendidas en la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, personal de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) instaló, en el edificio central de la dependencia, un módulo para la sensibilización en torno al Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino.

Integrantes del programa de Cáncer de la Mujer realizaron dinámicas con las trabajadoras y visitantes a las instalaciones para difundir datos valiosos en torno a este padecimiento, el cual es curable, si se detecta a tiempo; de ahí la importancia del diagnóstico oportuno.