SICT pondrá en macha Operativo 30 Delta Semana Santa 2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), fortalecerá la seguridad en carreteras y centrales de autobuses durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Para ello, del viernes 27 de marzo al domingo 12 de abril, se pondrá en marcha el Operativo 30 Delta Semana Santa 2026, mediante el cual se verificará la integridad psicofísica de las personas operadoras del autotransporte federal.

Se desplegarán 17 unidades médicas en siete puntos carreteros y 19 terminales de autobuses; además, se realizarán exámenes médicos aleatorios a conductores del autotransporte federal, tanto de pasajeros como de carga, que comprenden:

Inspección general

Interrogatorio intencionado

Valoración de signos vitales y reflejos oculares, osteotendinosos y de coordinación psicomotriz

Exploración de área cardiaca

Detección de ingesta de bebidas alcohólicas y valoración de signos de cansancio

Detección de sustancias de abuso

En los siguientes números telefónicos las autoridades brindarán auxilio a los conductores del autotransporte federal durante su tránsito por las carreteras del país:

Emergencias: 911

CAPUFE: 074

Cruz Roja: 55 53 95 11 11

Guardia Nacional: 088

Con estas acciones el Gobierno de México, a través de la SICT, refrenda su compromiso de garantizar la seguridad de turistas y automovilistas durante estas vacaciones de Semana Santa.