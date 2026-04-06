Celebran Día Mundial de Actividad Física

Zacatecas, Zac.- Prevenir es más eficaz que curar enfermedades; en el marco del Año del Progreso, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, conmemoró el Día Mundial de la Actividad Física, con un rally deportivo, en el que participó el personal de la Secretaría de Salud (SSZ).

Ana María Monreal Ávila, directora de Salud Pública de la SSZ, encabezó el arranque de este evento de activación, en el que mencionó que el ejercicio físico siempre será el mayor aliado y la base para la prevención y tratamiento de la mayoría de las enfermedades.

Dijo que, según algunos autores, las personas conviven todos los días con una silla, la cual pudiera ser el mayor obstáculo para lograr el envejecimiento saludable, pues es el sedentarismo uno los peores hábitos que las personas pueden adoptar.

La funcionaria recordó que cada tipo de deporte debe elegirse con base en factores como la edad o la complexión de las personas, para evitar lesiones, pero nunca se debe abandonar la actividad física, sin importar en qué etapa de la vida se encuentren.

El Día Mundial de la Actividad Física fue establecido en el año 2002, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una manera de visibilizar la importancia del ejercicio y la adopción de estilos de vida cada vez más activos en el día a día de todas las personas. En 2026 el lema es: Más movimiento, más vida.

El personal de la SSZ realizó una actividad integrada por varios módulos de distintos ejercicios, a manera de circuito. La participación se realizó por equipos de cinco integrantes.