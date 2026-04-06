Primera semana de FCZ 2026 deja derrama económica cercana a 100 mdp

Zacatecas, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila informó que se cumple la expectativa de atracción turística durante la temporada vacacional de Semana Santa y el Festival Cultural Zacatecas 2026, con un estimado preliminar de 19 mil visitantes nacionales y extranjeros, así como una derrama económica cercana a los 100 millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa semanal La Informativa de Zacatecas, el mandatario destacó que la participación de artistas de renombre nacional e internacional ha sido clave en la promoción del estado.

“Los artistas han ayudado mucho; algunos promocionan en sus propias redes sociales y sus expresiones han sido muy generosas hacia nuestra tierra, además de lo que han disfrutado aquí en Zacatecas”, expresó. Asimismo, subrayó que el Gobierno estatal “está listo para tener grandes escenarios como en otras partes del mundo”.

Recordó que, en el marco del festival, miles de visitantes han asistido a los conciertos realizados en la Plaza de Armas, con la participación de agrupaciones y artistas como Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes y Pablo Alborán. Añadió que, en la última semana de actividades, se contará con presentaciones de Napoleón, Mocedades, Billy Idol y este lunes 6 de abril el concierto del cantautor colombiano Fonseca.

A través de testimonios en video presentados a medios de comunicación, turistas destacaron la organización de los eventos, así como las condiciones de seguridad, paz y tranquilidad. En este sentido, el Gobernador señaló que se mantiene saldo blanco durante la primera semana del periodo vacacional, tanto en la Feria de Jerez como en la capital.

Informó además que algunos conciertos del Festival Cultural han congregado a más de 50 mil personas. Por ello, refirió que con el objetivo de ampliar la capacidad de los principales escenarios, como la Plaza de Armas, la administración estatal, a través del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, realizó adecuaciones que incluyen el retiro de gradas y la instalación de un escenario de mayor tamaño.

Por su parte, el Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, dio a conocer que la ocupación hotelera en el Centro Histórico de la capital se encuentra entre el 89 y el 100 por ciento, de acuerdo con el establecimiento. En cuanto a la derrama económica, señaló que se prevé superar la proyección inicial de entre 175 y 200 millones de pesos.

Anuncian entrega de tractores y apoyos al campo



El Gobernador David Monreal Ávila adelantó que el próximo fin de semana, durante la Expo Feria Agropecuaria en Juan Aldama, se realizará la rifa de entre 70 y 100 tractores, en beneficio de productores de municipios como Sombrerete, Sain Alto, Río Grande, Cañitas de Felipe Pescador y Chalchihuites.

Destacó que Zacatecas registra un importante crecimiento en actividades primarias, particularmente en la producción de tuna, tomatillo, chile y frijol. Asimismo, anunció la próxima entrega de apoyos de 12 mil pesos por tarjeta para agricultores, además de fertilizantes y semillas.

Informó también sobre la liberación de apoyos económicos del programa Bienestar para el campo, así como la continuidad de recorridos de supervisión en 23 de 28 clínicas del estado, con el objetivo de fortalecer infraestructura como quirófanos y equipamiento médico especializado.

En relación con el programa Corazón Contento, que opera en coordinación con los municipios bajo un esquema peso a peso, el mandatario indicó que el padrón de beneficiarios se incrementó con 30 mil nuevos apoyos, mediante la entrega de canastas alimentarias suficientes y de calidad.

Asimismo, el Gobernador David Monreal Ávila invitó a la población de Zacatecas y visitantes al partido clasificatorio rumbo al Mundial Femenil de Brasil 2027, entre la Selección Mexicana Femenil y su similar de Islas Vírgenes de Estados Unidos Femenil, que se llevará a cabo este viernes 10 de abril en el Estadio Carlos Vega Villalba.