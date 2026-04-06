Se coordinan DIF Estatal y Municipal en apoyo a grupos vulnerables de Guadalupe

Zacatecas, Zac.- El buen trabajo que realiza el DIF municipal de Guadalupe de manera coordinada con el DIF estatal, ha sido clave para que los apoyos lleguen a más grupos vulnerables, así lo señaló la Presidente Honorífica Sara Hernández.

Durante honores a la bandera y entrega de aparatos ortopédicos en el Centro de Rehabilitación de Educación Especial CREE, ubicado en el municipio de Guadalupe, la Presidenta del DIF del Estado de Zacatecas reconoció el buen trabajo por parte de su homóloga municipal, Paulina Hernández.