Autoriza Claudia Sheinbaum becas para universitarios

Zacatecas, Zac.- Zacatecas será el primer estado de la República en el que se materialice la educación como instrumento de transformación y como un derecho constitucional y de justicia, destacó el Gobernador David Monreal Ávila al hacer un balance de la fructífera visita de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la entidad, quien estuvo en Río Grande y en la capital durante el reciente fin de semana.

En La Informativa de Zacatecas, el mandatario estatal refirió que “quien estudie en escuelas públicas en Zacatecas, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, tendrán beca de manera universal, sin distingos ni creencias”. Con este esquema, cada estudiante tiene la posibilidad de recibir un apoyo a lo largo de 16 años de formación académica, “eso es justicia”, enfatizó.

El Gobernador David Monreal precisó que, con la Beca “Gertrudis Bocanegra” anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para todos los estudiantes de nivel licenciatura en educación pública, se cierra un círculo virtuoso de 16 años de becas: la Beca “Rita Cetina” en primaria y secundaria, la Beca “Benito Juárez” en educación media superior, “creo que vamos a ser el único país en el mundo que tenga esa garantía, porque la educación en el mundo no es un tema menor”.

Detalló que, aún sin contabilizar la nueva beca, la derrama económica supera ya los 1 mil 600 millones de pesos al año sólo en becas; a partir de agosto se beneficiará a toda la educación primaria, 83 mil 353 estudiantes recibirán su apoyo de 2 mil 500 pesos, con las tarjetas ya distribuidas en su totalidad.

Además, se conservará la entrega de útiles y mochilas escolares, para que la beca quede libre a las madres y padres de familia y puedan destinarla a otras actividades relacionadas con la educación de sus hijas e hijos.

En cuanto a la Beca “Gertrudis Bocanegra”, explicó que a partir de septiembre se integrarán los padrones y se realizarán las asambleas de todos los estudiantes de nivel licenciatura, de modo que este mismo año comiencen a recibir el apoyo.

Infraestructura educativa

En materia de infraestructura educativa, el mandatario estatal informó que la Presidenta ratificó el compromiso de la nueva Universidad “Rosario Castellanos”, que tiene una inversión cercana a los 200 millones de pesos; agregó que se pretende que quede concluida físicamente para el siguiente año, pero entrará en funciones desde el próximo ciclo escolar, con una oferta de 10 licenciaturas y nuevas carreras para las juventudes de Zacatecas y los estados vecinos.

Asimismo, anunció la construcción de cinco nuevos espacios de educación media superior, además de inversiones para la ampliación de planteles existentes, como el caso de Fresnillo, con un monto superior a los 30 millones de pesos para darle mayor capacidad de matrícula.

Justicia Social

En materia de justicia social, el Gobernador David Monreal Ávila recordó que durante la visita presidencial se acentuó la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, programa que reconoce a las mujeres y que abarca de los 60 a los 65 años de edad, cuando inicia la pensión del adulto mayor.

Impulso a productores de frijol

En el evento realizado en Río Grande, la Presidenta Claudia Sheinbaum ratificó el compromiso del precio de garantía para los productores de frijol, a fin de que tengan la certeza y la confianza de que este año nuevamente contarán con ese respaldo.

El mandatario estatal lo calificó como uno de los mejores programas de desarrollo que tiene Zacatecas, tan solo el año pasado, esta inversión de desarrollo económico superó los 3 mil millones de pesos.

Detalló que, en el ciclo primavera-verano anterior, participaron alrededor de 16 mil productores, de los cuales 12 mil 909 se beneficiaron de manera directa en la comercialización, y que este año se pretende superar esa cifra, con hasta 16 mil productores o más beneficiados.

El Gobernador David Monreal adelantó que hay otros logros derivados de la visita presidencial, entre ellos los relativos a infraestructura carretera y salud, “fue una enorme visita, por la que le agradecemos nuevamente a nuestra Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, su presencia aquí en Zacatecas”.

Reducción de 97 por ciento en homicidios, “un logro de gigantes”

El Gobernador David Monreal Ávila informó que, al día de hoy, Zacatecas registra 48 homicidios en todo 2026, una reducción de 97 por ciento frente a los 1 mil 741 que se cometían al año en 2021, cuando la entidad ocupaba el primer lugar nacional.

En el comparativo del 1 de enero al 11 de julio, la disminución es de 54.2 por ciento respecto a 2025, y en julio la entidad lleva un solo homicidio, frente a los 10 del mismo mes del año pasado.

Ya hay tres presas al 100 por ciento de almacenamiento

Sobre el monitoreo semanal de las presas, el Gobernador David Monreal reportó que tres se encuentran al 100 por ciento de su capacidad: Lobatos, en Valparaíso; Palomas, en Villanueva; y Julián Adame, e incluso han estado desaguando tras llegar a niveles de hasta 117 por ciento.

Todas las presas siguen bajo la vigilancia de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Guardia Nacional para prevenir cualquier siniestro por las lluvias.

Zacatecas, primer lugar nacional en crecimiento

El mandatario estatal informó que, con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda, Zacatecas cerró 2025 en primer lugar nacional de crecimiento económico, con 4.7 por ciento, cuando sólo 10 estados crecieron por encima del uno por ciento.

Al primer semestre de 2026 (enero–junio), la entidad mantiene el ritmo con 4.5 por ciento, y ya sólo cuatro estados registran crecimiento —entre ellos Coahuila, Baja California y Durango—, mientras el país en su conjunto decreció.

De confirmarse el cierre de 2026, sería el tercer año consecutivo con crecimiento, los dos últimos en primer lugar nacional en términos proporcionales; “están garantizados los programas sociales, está garantizado el cierre de año y está garantizado el desarrollo de Zacatecas”.