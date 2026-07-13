Del 26 de julio al 2 de agosto será Festival Zacatecas del Folclor Internacional 2026

Zacatecas, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila encabezó la presentación de la 29 edición del Festival Zacatecas del Folclor Internacional “Gustavo Vaquera Contreras”, que del 26 de julio al 2 de agosto convertirá nuevamente al estado en escenario de las tradiciones populares del mundo, con la participación de más de 3 mil artistas, alrededor de 90 actividades en más de 10 foros de la capital y 15 municipios, con una expectativa de más de 70 mil asistentes.

“Serán ocho días de folclor, para disfrute de todo el país y particularmente de los zacatecanos”, afirmó el mandatario estatal, quien destacó que este encuentro internacional “va nuevamente a dar alegría, a dar visibilidad, a dar presencia a Zacatecas” a lo largo y ancho del estado.

En La Informativa de Zacatecas, por su parte la Directora General del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, María de Jesús Muñoz Reyes, invitó a que “abramos nuevamente nuestras puertas al mundo y hagamos del folclor un puente de amistad, identidad y paz, porque en Zacatecas la cultura nos une y nos proyecta con orgullo ante México y el mundo”.

En esta edición participarán delegaciones internacionales de Chile, Croacia, Francia, Islas Canarias (España) y Polonia, que compartirán escenario con destacadas agrupaciones de la Ciudad de México, Tabasco y Veracruz, así como con el talento de más de 30 agrupaciones zacatecanas que mantienen vivas las danzas, la música y las expresiones tradicionales de la entidad.

“Todos ellos harán posible un auténtico diálogo entre culturas, donde el respeto por la diversidad y el reconocimiento de nuestras raíces serán los protagonistas”, afirmó la titular del IZC.

Durante ocho días, la fiesta del folclor llegará a plazas, teatros, museos y espacios públicos de la capital del estado y de 15 municipios, con desfiles, presentaciones escénicas, muestras gastronómicas, callejoneadas, fandangos y actividades de convivencia; se espera la asistencia de más de 70 mil personas entre habitantes y visitantes.

Cabe destacar que en las cinco ediciones de la presente administración, el festival acumula 645 mil asistentes, un total de 566 actividades y una inversión de 27 millones 300 mil pesos, y adelantó que en 2027 se celebrará la 30 edición con un gran festejo.

El programa incluye además dos magnos desfiles escénicos, los domingos 26 de julio y 2 de agosto, que recorrerán las principales avenidas del Centro Histórico con todas las delegaciones participantes, así como una Expo Venta de Artesanías y actividades en espacios como el Museo Interactivo de Ciencias Zig Zag, el Centro Platero de Zacatecas y la Ciudadela del Arte.

Este esfuerzo refleja la convicción de la administración estatal de que la cultura es una herramienta para fortalecer el tejido social, impulsar el turismo, dinamizar la economía local y proyectar a Zacatecas como un destino de talla internacional; “nuestro Festival no sólo preserva el patrimonio cultural; también genera oportunidades para artistas, promueve el intercambio entre pueblos y fortalece la identidad de las nuevas generaciones” dijo Muñoz Reyes.

La funcionaria recordó que, desde el inicio de la administración que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila, la cultura quedó establecida como uno de los pilares fundamentales para la construcción de la paz, la cohesión social y la regeneración del tejido comunitario, no como una actividad destinada a unos cuantos, sino como un derecho humano y una herramienta de transformación.

Señaló que estos resultados han sido posibles gracias a la recuperación de las condiciones de seguridad, que permite que familias enteras y turistas nacionales y extranjeros disfruten con tranquilidad de los eventos culturales, así como al manejo responsable y transparente de las finanzas públicas, que ha fortalecido la inversión cultural sin comprometer la estabilidad financiera del estado.

El programa 2026 contempla más de 10 foros, entre ellos la Plaza de Armas, el Teatro Fernando Calderón, las plazuelas Miguel Auza y Goitia, el Museo Interactivo de Ciencias Zig Zag, el Centro Platero de Zacatecas, el Centro Cultural Ciudadela del Arte y la Estación La Esperanza, acceso a la Mina del Edén, además de funciones en Casas de Asistencia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF); incluye también dos desfiles, una Muestra Gastronómica de Comunidades Extranjeras en Zacatecas y cuatro actividades especiales para las delegaciones.

Entre los grupos invitados figuran el Ballet Folklórico de Temuco (Chile), el ensamble “Matija Gubec” de Karlovac (Croacia), el grupo “Lous Réoulès” de Gironde (Francia), la agrupación “Labrante” de Arucas (Islas Canarias) y el ensamble “Ziemia Cieszyńska” (Polonia), acompañados de sus elencos musicales, que serán protagonistas del Foro del Fandango y Música Popular en la Plazuela Miguel Auza.

En la presentación estuvo presente una pareja de la Compañía de Danza Folclórica del Estado de Zacatecas, con la vestimenta típica del baile de Mexicapán, e integrantes de la Danza de Matlachines de la comunidad El Visitador.

El Festival nació en 1996, con motivo del 450 aniversario de la fundación de la Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, y desde 2008 lleva el nombre del maestro Gustavo Vaquera Contreras, en reconocimiento a su labor en favor de la danza folclórica. Desde 2017 forma parte de la Red Estatal de Festivales del IZC.

“Los invito a celebrar juntos un festival que une culturas, fortalece nuestra identidad y confirma que Zacatecas es un estado donde la cultura construye paz, genera bienestar y nos proyecta con orgullo ante México y el mundo”, concluyó Muñoz Reyes.