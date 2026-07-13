Construirán edificio para Comisión Local de Búsqueda de Personas

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, construirá, este año, el edificio que albergará la sede de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

Este mediodía, las secretarías General de Gobierno y de Administración firmaron el acta de entrega-recepción del predio de 5 mil 224.79 metros cuadrados, en donde se edificarán las nuevas oficinas de la Comisión.

En el evento, realizado en las oficinas de la Secretaría General, el titular de la misma, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmó que una de las prioridades del Gobierno de Zacatecas es atender el tema de las personas desaparecidas y no localizadas, como una de las acciones fundamentales de la estrategia de pacificación del Estado.

Por ello, agregó, desde el inicio de la presente administración se han fortalecido las capacidades de todas las instituciones para atender las acciones de búsqueda de personas.

Destacó que, debido al buen trabajo que ha realizado el Gobierno de Zacatecas, en conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía General de la República y la Comisión Local de Búsqueda de Personas, se han recibido recursos federales de poco más de 26 millones de pesos.

Este recurso, dijo, será utilizado para construir el edificio sede de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, un edificio digno, en donde no sólo los funcionarios puedan desarrollarse de manera adecuada, sino que las víctimas indirectas también tengan un espacio que les permita realizar las gestiones y coordinarse para las acciones de búsqueda que se llevan a cabo de manera permanente.

El Secretario General de Gobierno agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el apoyo que ha brindado al estado de Zacatecas, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, y la decisión del Gobernador David Monreal Ávila de atender de manera contundente la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.

De igual manera, reconoció el trabajo que realizan la Fiscal Especializada para la Atención al Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, Deisy Janett Montes Márquez, y el Comisionado Local de Búsqueda de Personas, Everardo Ramírez Aguayo; nuestro reconocimiento a los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que se suman a estas tareas de coordinación y actuación para fortalecer a Zacatecas.

En el evento de la firma del acta estuvieron presentes la Secretaria de Administración, María del Carmen Salinas Flores; el Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, y el Comisionado Local de Búsqueda de Personas, Everardo Ramírez Aguayo.

El edificio que albergará la Comisión contará con oficinas generales, coordinación operativa, atención a víctimas y de familiares, archivo, resguardo de información y demás instalaciones necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.