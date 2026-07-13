Pepe Saldívar, alcalde zacatecano mejor calificado: Mitofsky

Zacatecas, Zac.- El Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar, incrementa su buena calificación entre la ciudadanía guadalupense, así lo indica la casa encuestadora Mitofsky según su ejercicio de medición publicado en el mes de junio del presente año.

En una anterior medición, realizada en el mes de febrero de 2026, Pepe Saldívar se ubicaba en el lugar 55 de 150 ediles rankeados, con una calificación de 52.5 por ciento; sin embargo, en la medición del mes de junio, el edil subió al lugar 32 con un 54.4%, manteniendo el rango alto en la calificación.

Es de destacarse que Pepe Saldívar es el alcalde zacatecano mejor calificado en esta encuesta, muy por arriba de los homólogos de los municipios de Fresnillo y de Zacatecas – más de 40 y casi cien lugares, respectivamente-, lo que consolida al Gobierno de Guadalupe como el de mayor aceptación entre su población.

Esto ha sido posible gracias a la gestión de Pepe Saldívar con los gobiernos de Zacatecas y de México, encabezados por David Monreal Ávila y Claudia Sheinbaum Pardo, lo que ha traído al municipio un incremento en obra pública, social, deportiva y cultural.

Ejemplo de ello ha sido la construcción del hospital de tercer nivel del IMSS, así como del programa de Viviendas del Bienestar, que tiene la meta de construir 5 mil casas durante el actual sexenio federal.

Sin dejar de lado también la inversión histórica en materia deportiva, lo que ha consolidado un Guadalupe Deportivo con la construcción y rehabilitación de espacios para la práctica profesional; además de destacar que Guadalupe se ha convertido en el municipio más festivalero con el impulso de diversos tipos de festivales que han traído una gran derrama económica.

También es de destacarse las finanzas sanas del municipio con el manejo responsable de los recursos, ya que el Gobierno de Pepe Saldívar ha saldado una irresponsable deuda histórica de casi mil millones de pesos reflejada en dos periodos, en el 2013 con un préstamo de 180 millones de pesos -que terminaron siendo 340 mdp con intereses-, y del 2016 al 2018 con el IMSS, el SAT y con proveedores.

Es importante subrayar que el Gobierno de Pepe Saldívar ha cumplido con sus pagos de impuestos, pagos a proveedores, trabajadores, todo esto sin pedir adelantos de prestaciones ni tampoco solicitar un peso de deuda, además de que, de acuerdo al INEGI, Guadalupe tiene el primer lugar en población económicamente activa, gracias a la inversión social y privada, así como la llegada de cadenas comerciales nacionales, incrementando así la generación de empleos.

Es así que Guadalupe construye bienestar de la mano de la gente, con obras trascendentes que buscan el bienestar común, lo que se ha visto reflejado en la encuesta Mitofsky.