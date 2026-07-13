Celebran Honores a la Bandera en Instituto de Formación Profesional

Guadalupe, Zac.- En el marco de la Ceremonia de Honores a la Bandera de este lunes, el Gobernador David Monreal Ávila destacó que la estrategia de pacificación implementada en Zacatecas ha permitido fortalecer la seguridad, impulsar la recuperación económica y generar mejores condiciones de bienestar para las familias.

Desde el complejo del Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en Guadalupe, el mandatario estatal extendió el reconocimiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Zacatecas, luego de la gira de trabajo que realizara este fin de semana por Río Grande y la capital del estado.

El Gobernador David Monreal dio a conocer que la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente los avances alcanzados por Zacatecas en materia de seguridad, y le pidió hacer extensivo su saludo y agradecimiento a todas las corporaciones que forman parte de la estrategia de pacificación.

Subrayó que los resultados alcanzados son producto de la coordinación permanente entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, las Fiscalías y las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

Acompañado por Armando Toscano Yáñez, comandante interino de la Decimoprimera Zona Militar; por Cesáreo Juventino Rojas Popoca, coordinador policial de la Guardia Nacional en el estado; y por el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, destacó que Zacatecas pasó de vivir uno de los periodos más complejos de su historia, en 2021, a convertirse en un referente nacional por la reducción de la violencia, gracias al trabajo conjunto, la confianza y la cooperación entre los tres órdenes de Gobierno.

El Gobernador David Monreal resaltó que la entidad registra una disminución histórica de más de 90 por ciento en homicidios dolosos, al pasar de mil 741 casos registrados en 2021 a 49 en lo que va de 2026. Este resultado, afirmó, no sólo representa un cambio sin precedentes en materia de seguridad, sino que devuelve la tranquilidad a las familias y fortalece la confianza de la ciudadanía.

Añadió que la pacificación también ha generado beneficios económicos, ya que empresarios y comerciantes han recuperado la confianza para invertir en el estado, mientras que el turismo ha mostrado una importante reactivación.

En ese sentido, destacó que Zacatecas suma tres años consecutivos de crecimiento económico y que, durante 2025 y el primer semestre de 2026, se posicionó como el estado con mayor crecimiento económico del país.

El Gobernador David Monreal celebró los anuncios realizados por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Zacatecas, al considerar que representan un respaldo al proceso de transformación de la entidad. Como ejemplo, destacó la continuidad de los precios de garantía para el frijol, en beneficio de las y los productores zacatecanos, así como el fortalecimiento de los Programas para el Bienestar.

Asimismo, resaltó el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar un esquema de becas para estudiantes de escuelas públicas, desde educación primaria hasta licenciatura, con el objetivo de garantizar que las niñas, los niños y las y los jóvenes puedan continuar su formación académica y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

En presencia también de Jorge Manuel Solís Casanova, segundo comandante del Estado Mayor; por el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya; y por Daniel Valdez Vera, delegado de la Fiscalía General de la República, el Jefe del Ejecutivo estatal afirmó que la combinación de seguridad, educación, apoyo al campo y bienestar social permitirá consolidar un Zacatecas con mayor prosperidad, paz y oportunidades para todas las familias.

Durante el evento cívico de este lunes, el Gobernador David Monreal reconoció el trabajo de las mujeres que integran las corporaciones de seguridad por su profesionalismo, preparación y compromiso con la protección de la ciudadanía, además de entregar reconocimientos a elementos destacados por su desempeño.

Las policías condecoradas fueron Úrsula Yissel González Velasco, Sandra Iveth Álamo Carrillo, Sugey Berenice Figueroa Fragoso, Lourdes Luis Ruiz, Marlén Beatriz de Lucio Sánchez, Esmeralda Bernal Flores, Teresa de Jesús de Lira Ovalle, Míriam Guadalupe Saavedra Estrada, Paula Luna Jiménez, Fátima del Rosario Acosta García, Yumaira Abigail Nolasco Acuña, Erika Magaly de la Rosa Guerrero, María Patricia Ramírez Aguilar, Milagro Yazmín Durán Roque, Enna Yajaira Romero Morales y Lucero Chávez García, además del policía Israel N. Rodríguez Luna, reconocido por su oportuna intervención para salvaguardar la vida de una menor.

En el evento también estuvieron presentes Francisco Castro Sánchez, titular de la Oficina de Migración en Zacatecas; Adilene Rosales Romero, delegada de Programas para el Bienestar; Juan Gabriel Sosa Pinto, jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia; Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Mesa Estatal de Construcción de Paz; Rafael Lomelí Martínez, subsecretario de Prevención y Reinserción Social; y Federico Guillermo Chávez, director del Instituto de Formación Profesional.