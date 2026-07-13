Rinden homenaje póstumo a Magistrado en retiro José Guadalupe García Balandrán

Zacatecas, Zac.- El Poder Judicial del Estado de Zacatecas rindió un homenaje póstumo de cuerpo presente al Magistrado en retiro José Guadalupe García Balandrán, en reconocimiento a una vida dedicada al servicio de la justicia, a la formación de generaciones de servidores judiciales y al fortalecimiento de las instituciones.

En el Patio del Palacio de la Mala Noche, sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado, familiares, integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, magistradas y magistrados en retiro, el Pleno del Órgano de Administración Judicial, el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, personal jurisdiccional y administrativo, así como representantes del foro jurídico, realizaron guardias de honor a quien dejó una profunda huella en la impartición de justicia en Zacatecas.

A nombre del personal que tuvo el privilegio de colaborar con él, la Licenciada Laura Patricia García Villa, Secretaria de Acuerdos de la Sala Familiar, recordó al Magistrado García Balandrán como un hombre íntegro, de profundas convicciones y extraordinaria preparación jurídica, cuya disciplina, seriedad y compromiso con la impartición de justicia hicieron de él un referente para quienes trabajaron a su lado.

Posteriormente, la Licenciada Ana Luisa Prieto Castañón, Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Disciplina Judicial, subrayó que una de las enseñanzas que marcó su ejercicio profesional fue comprender que detrás de cada expediente existe una historia humana, por lo que impartir justicia implica aplicar la ley con conciencia, paciencia y profundo respeto por las personas.

En representación de las magistradas y magistrados en retiro, el ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Felipe Borrego Estrada, compartió recuerdos de una amistad que inició desde sus años de formación universitaria y que se fortaleció a lo largo de décadas de ejercicio profesional y servicio judicial.

Recordó al Magistrado José Guadalupe García Balandrán como un abogado de amplio conocimiento jurídico, sereno, respetuoso y generoso, siempre dispuesto a servir a la institución con lealtad y compromiso. Evocó también su participación solidaria durante momentos de especial exigencia para el Tribunal, así como su reconocida discreción, prudencia y calidad humana, virtudes que, señaló, definieron su vida personal y profesional.

Al dirigir el mensaje institucional, el Magistrado Carlos Villegas Márquez, Presidente del TSJEZ, expresó que despedir al Magistrado José Guadalupe García Balandrán representa reconocer a un juzgador ejemplar, a un hombre de instituciones y a un servidor público cuya autoridad siempre descansó en la honestidad, la serenidad y la congruencia de sus principios.

Desde una perspectiva personal, recordó que además de haber sido su jefe, fue un amigo y un guía que supo orientar con prudencia y sabiduría a quienes buscaron en él un consejo. Señaló que el mayor legado de un juez no se limita a las resoluciones que dicta, sino a las personas que inspira con su ejemplo, afirmando que el Magistrado García Balandrán deja una herencia de integridad, humildad y vocación de servicio que continuará presente en cada esfuerzo por fortalecer la justicia.

Posteriormente entregó la toga que distinguió al Magistrado José Guadalupe García Balandrán durante su desempeño jurisdiccional a su esposa, la señora Emma de Haro, como símbolo del reconocimiento institucional a una vida consagrada al servicio de la justicia.

Finalmente, el féretro del Magistrado en retiro abandonó el Patio del Palacio de la Mala Noche entre aplausos de familiares, amistades, integrantes del foro jurídico y del personal del Poder Judicial del Estado, quienes de pie le brindaron una emotiva despedida, honrando el legado de un hombre cuya vida estuvo marcada por la rectitud, la prudencia, la vocación de servicio y el compromiso permanente con la justicia.