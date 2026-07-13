Benjamín Medrano Quezada (+)

Visión y percepción

En esta ocasión quiero dedicarle este espacio a un buen amigo que se nos acaba de adelantar en el camino.

Fue muy doloroso enterarnos de que Benjamin Medrano había fallecido (las causas ya todos las conocemos). La noticia me sorprendió -como a muchos- y ha sido muy difícil entender que ya no habrá oportunidad de volver a saludarlo.

Lo conoci en el año 2010 cuando fue diputado local y yo, director de un medio de comunicación. Desde entonces llevamos una muy buena relación que trascendió durante varios años.

Fue una persona muy atenta conmigo. Yo conocía de su carácter fuerte, polémico en ocasiones, pero era respetuoso.

Platicamos durante muchas ocasiones. Me invitaba a sus fiestas de cumpleaños (le gustaba «echar la casa por la ventana»). Las organizaba cuidando todos los detalles.

Benjamin Medrano, político, cantante y compositor era un personaje zacatecano que comenzó «desde abajo». Eso me lo confirmó Don Cecilio Valadez (otro gran personaje zacatecano) en muchas ocasiones. Cuando conversaba con ellos, las palabras de uno hacia otro eran con mucho cariño.

Me enteré que a Don Cecilio lo consideraba como un padre, ya que fue una de las personas que lo ayudó cuando llegó de su natal Nochistlán.

Su carrera política fue creciendo, pero siempre de la mano de sus actuaciones como cantante (tenía una gran voz). Llegó a ser diputado federal y presidente municipal de Fresnillo.

Continuamente me visitaba en mi oficina del periódico. Era un gran conversador. Pasabamos mucho tiempo hablando de política, principalmente. Siempre había temas que analizar.

Cuando terminó mi ciclo en el periódico, dejamos de saludarnos por un tiempo pero, en el año 2019 el Gobernador Alejandro Tello lo nombró coordinador de la FENAZA. En ese entonces terminábamos un ciclo de trabajo con el anterior coordinador, Federico Borrego, mi compañera Erika y su esposo Carlos (que eran parte de mi equipo).

Benjamin platicó con nosotros y nos pidió que siguiéramos al frente de la comunicación social de la feria. Sin dudarlo, aceptamos.

Desde ese entonces se convirtió en mi jefe y trabajamos coordinados. Conocía a la perfección el tema del espectáculo que le permitió organizar una gran feria. El tema no terminó bien, por la cancelación del concierto de Ricky Martin.

El Gobernador lo tenía considerado para que organizara, también, las ediciones del 2020 y 2021 (última de su administración), pero llegó la pandemia del COVID y todo se detuvo.

El concierto pendiente de Ricky Martin se celebraría en marzo del 2020, pero las autoridades sanitarias de México nos confinaron a todos, y se volvió a cancelar.

Desde entonces ya no lo volví a ver.

Tiempo después comenzó una serie de conciertos digitales, mediante sus redes sociales. Volví a colaborar con él, a distancia, compartiendo esos conciertos que realizaba desde su casa.

Sus conciertos nocturnos tenían mucha audiencia. Mucha gente, amigos, conocidos y colaboradores los disfrutábamos. Nos hacía pasar momentos muy gratos. Era un gran artista.

Terminaron esos conciertos y tiempo después nos enteramos de sus problemas legales que lo alejaron de Zacatecas. Ya no tuvimos contacto. No supe más de él, hasta conocer la triste noticia de su fallecimiento.

Ya descansas en paz querido amigo. Mis condolencias para tu familia.

* Salvador del Hoyo Bramasco.

* Periodista.