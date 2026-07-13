Inauguran Tuzitos Camp 2026

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de fortalecer el vínculo entre la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y la sociedad, se inauguró la cuarta edición del Curso de Verano “Tuzitos Camp 2026”, dirigido a niñas, niños y adolescentes. La iniciativa ofrece actividades deportivas, culturales y recreativas que promueven el aprendizaje, la creatividad, la convivencia y estilos de vida activos y saludables.

En el evento de apertura participaron la coordinadora de Docencia de la Secretaría Académica, Regina Compeán González, en representación del rector Ángel Román Gutiérrez; el director de la Unidad Académica de Cultura (UAC), Anuar Alvarado González; el responsable de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte (LICUFIDE), Juan Carlos García Miranda; y el responsable del DAF, Francisco Moreira López, así como niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 15 años de edad, acompañados por madres y padres de familia.

También estuvieron presentes maestras y maestros responsables de las diferentes disciplinas deportivas y talleres, docentes de la misma licenciatura que se sumaron como organizadores del programa, y estudiantes en formación de la LICUFIDE, quienes fungen como responsables de los grupos del curso.

En estas semanas, los asistentes podrán practicar disciplinas como fútbol, básquetbol, voleibol, handball, béisbol, atletismo, lucha olímpica, taekwondo, karate, gimnasia, box, ajedrez, baile moderno, folclor, pintura y manualidades, así como actividades recreativas, de animación y porras.

En comparación con las pasadas ediciones, el curso ha mostrado un crecimiento significativo en la diversidad de talleres y en la participación de familias. Mientras que en años anteriores se enfatizaban principalmente las actividades deportivas, en esta cuarta edición se han integrado con mayor fuerza los espacios culturales y recreativos, ampliando la oferta formativa y fortaleciendo la convivencia intergeneracional.

Además, la incorporación más activa de estudiantes de la LICUFIDE como responsables de grupo refleja un avance en la vinculación académica, pues el curso se convierte en un espacio de práctica profesional que beneficia tanto a los universitarios como a la niñez zacatecana.

Este crecimiento evidencia que el “Tuzitos Camp” no solo mantiene su esencia de promover estilos de vida saludables, sino que cada año se perfecciona como un proyecto de innovación social y educativa.