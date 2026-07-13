Seguirá lloviendo en Zacatecas

Zacatecas, Zac., 13 de julio de 2026.- De acuerdo con los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones pluviales permanecerán en territorio zacatecano, aunque con menor intensidad; es decir, únicamente intervalos de chubascos, por lo que el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, insiste en su llamado a la población a mantener medidas preventivas.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que es necesario que no bajemos la guardia y nos mantengamos atentos ante cualquier variación que pudiera presentarse en los pronósticos climatológicos.

El Gobierno de Zacatecas se mantiene atento; a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene un monitoreo constante en presas, ríos y arroyos.

Integrantes de la Fuerza de Tarea Genaro Codina se mantienen en alerta para atender a la población, en caso de que se presente alguna emergencia.

Los refugios temporales en los municipios siguen habilitados para recibir a las personas, en caso de ser necesario, durante la temporada de lluvias.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Jorge Luis Gallardo Álvarez, informó que durante la presente semana habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, con vientos de 20 a 30 kilómetros por hora.

Por lo anterior, recomendó a la población mantener las medidas preventivas, tanto en el hogar como al transitar a pie o en vehículos por calles; evitar cruzar ríos y arroyos, así como encharcamientos.