Brinda REMEZA atenciones en edición 2026 de FCZ

Zacatecas, Zac.- Dentro de las distintas corporaciones que brindan atención en casos de emergencia durante el 40 Festival Cultural Zacatecas 2026, realizado en el marco del Año del Progreso, se encuentra la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), perteneciente a la Secretaría de Salud (SSZ).

A unos días de concluir la máxima celebración cultural de Zacatecas, esta corporación ha brindado 35 atenciones en el consultorio habilitado en Palacio de Gobierno, de los cuales, sólo dos han ameritado traslados de urgencia, en la ambulancia dispuesta para tal fin; uno por un cuadro de angina inestable y uno más por una luxación.