Dan acompañamiento permanente a Colectivas y familias de personas desaparecidas

Zacatecas, Zac.- Los Gobiernos de México y Zacatecas mantienen un acompañamiento permanente a las familias de personas desaparecidas, con el propósito de garantizarles certeza y acceso a la verdad, manifestó el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Tal como lo dispuso el Gobernador David Monreal Ávila, se ha estrechado la colaboración para la búsqueda de personas, no solamente con las autoridades federales, sino principalmente con los colectivos de búsqueda, a fin de fortalecer los mecanismos que permitan la localización de las personas ausentes.

Por ese motivo, se trabaja conjuntamente con las y los representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, de 29 estados de la república y con más de 60 autoridades, entre fiscales, comisionados de búsqueda y de atención a víctimas.

En encuentro nacional, en el que Zacatecas fue sede, se establecieron diversos acuerdos que permitirán reforzar las acciones que se emprenden en el país.

El Secretario General dijo que el Gobernador David Monreal Ávila dispuso, desde el inicio de su administración, brindar todo el acompañamiento y apoyo necesario a las familias de personas desaparecidas.

Recordó que, incluso, en La Informativa, el titular del Ejecutivo reconoció a los colectivos de búsqueda e informó sobre el establecimiento de una mesa permanente de trabajo, que se reúne cada 15 días, con la asistencia de integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, en la que los familiares tienen voz y voto.

En ese encuentro con medios de comunicación, el Gobernador comentó que se realiza un trabajo permanente, con responsabilidad y compromiso de atender las demandas puestas sobre la mesa.

Reyes Mugüerza indicó que, durante el encuentro nacional, realizado en Zacatecas, estuvieron presentes los comisionados de Búsqueda de Personas, Everardo Ramírez y de Atención Integral a Víctimas, Alejandro Martínez.

Se acordó trabajar en la actualización del registro nacional, tomando en cuenta cada caso, realizar una brigada de toma de muestras, que en el caso de Zacatecas inicia mañana jueves, y emprender una revisión de carpetas de investigación de manera regionalizada.