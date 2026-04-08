Organiza APAC Zacatecas rifa virtual para concluir construcción de aula de hidroterapia

Guadalupe, Zac. Para avanzar en la última etapa de construcción del aula de hidroterapia, APAC Zacatecas puso a la venta los boletos de la Sexta Rifa Virtual 2026, la cual se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 11 de la mañana, y será transmitida en vivo a través de sus redes sociales.

La presidenta de APAC Zacatecas, Norma Angélica Delgadillo Guerrero, informó que este sorteo anual es posible gracias a las donaciones de particulares, comerciantes, empresas y funcionarios públicos, quienes hacen llegar hasta 80 regalos que se sortean cada año.

Así mismo, hizo la invitación a las y los zacatecanos que deseen participar a que adquieran un boleto, con el cual estarán cooperando 250 pesos destinados a esta obra que beneficiará a 65 niñas y niños que ya reciben atención en este organismo.

Esta obra -explicó Delgadillo Guerrero- lleva 3 años en construcción gracias a los donativos y fondos que año con año se recaban a través de estas rifas virtuales y otras actividades, y que con lo que se recabe este año, pudiera avanzar hasta en un 95%.

El costo total de la obra fue proyectado en 2 millones 650 mil pesos, los planos arquitectónicos fueron donados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), quienes además han apoyado con la supervisión de la misma, informó Norma Delgadillo.

El aula de hidroterapia representa para APAC Zacatecas, uno de los proyectos más relevantes en la atención integral a las y los niños con parálisis cerebral. Una vez en funciones, las terapias se programarán hasta 3 veces por semana a grupos de hasta 7 infantes como complemento indispensable a los tratamientos que ya reciben, lo que repercutirá en una mejor calidad de vida.