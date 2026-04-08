Toni Manzo & Café 1930 presentan espectáculo de boleros en Plaza Miguel Auza

Zacatecas, Zac.- La Plaza Miguel Auza fue el escenario donde el bolero cobró nueva vida con la presentación de Toni Manzo & Café 1930 dentro del Festival Cultural Zacatecas 2026.

Inspirado en la estética de los antiguos cafés y salones donde el bolero encontró su lugar natural, Café 1930 se ha dedicado a reinterpretar el bolero latinoamericano desde una sensibilidad contemporánea, íntima y respetuosa de la tradición, construyendo un ambiente atemporal que remite a la cercanía y al encuentro con el público.

La voz expresiva y plena de Toni Manzo, alumna de la Unidad Académica de Artes de la UAZ, es acompañada por un ensamble sobrio y elegante que privilegia la claridad y la comunicación musical.

El concierto abrió con “Europa”, de Carlos Santana, pieza que dejó al público con una emoción palpable y marcó el tono de la velada.

Posteriormente, el repertorio transitó entre canciones emblemáticas y joyas menos difundidas del cancionero latinoamericano, con interpretaciones de autores como María Grever, Agustín Lara, Bobby Capó y José Antonio Méndez, así como revisiones contemporáneas de Natalia Lafourcade y Silvana Estrada.

La propuesta se sostuvo como un diálogo vivo entre la tradición y el presente, capaz de conectar tanto con públicos conocedores como con nuevas audiencias.